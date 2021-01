Partite iva si riuniscono in associazione: nasce Corato Connect

Sono artigiani, ma anche commercianti, imprenditori. Quelli che siamo soliti chiamare "partite iva" a Corato hanno scelto di riunirsi in associazione con l'obiettivo di incentivare strategie utili allo sviluppo economico e alla promozione della attività nella nostra città.Una iniziativa, nata da dieci "partite iva", che prende il nome di Corato Connect, proprio ad evidenziare la connessione che intende creare tra colleghi nell'impresa e concittadini.L'associazione Corato Connect, che gode del sostegno del Comune di Corato, è apolitica e no-profit nasce per promuovere strategie utili allo sviluppo economico e alla promozione delle attività della città di Corato.L'associazione si pone l'obiettivo di sostenere e stimolare gli imprenditori mediante corsi di formazione relativi a strategie di marketing, stili comportamentali, gestione d'impresa, il tutto sfruttando le opportunità offerte dai social media e dal mondo digitale.«L'associazione, inoltre, si pone come promotrice di una "rete di imprese", dando agli associati, la possibilità di usufruire di convenzioni e di condizioni agevolate per i servizi essenziali relativi alla gestione della propria attività, oltre a promuovere l'interscambio di beni e servizi tra le attività stesse. Corato Connect vuole creare un circolo virtuoso dando sostegno al mondo imprenditoriale, fornendo ai consumatori l'opportunità di beneficiare di promozioni e vantaggi nelle attività convenzionate. Le iniziative organizzate e promosse faranno da collante tra il settore imprenditoriale e commerciale e il tessuto territoriale» spiegano i promotori dell'iniziativa.L'associazione "Corato Connect" è stata presentata al Sindaco e all'assessore alle attività produttive nella Sala Giunta del Palazzo Comunale martedì 19 gennaio 2021, nel rispetto delle norme anti-Covid.L'iniziativa è stata apprezzata e accolta con spirito di collaborazione dai componenti dell'amministrazione certi che possa fungere da volano per lo sviluppo economico della nostra città.Per la richiesta di informazioni è disponibile l'indirizzo email: coratoconnect@gmail.com