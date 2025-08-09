Per la prima volta a Corato le reliquie di San Cataldo

A Corato, dal 23 al 25 agosto, torna la, riproposta nella sua magnificenza e attraverso i suoi tratti più veracemente tradizionali - quest'anno anche legati alla coincidenza dell'anno giubilare - recuperati e attualizzati, grazie al programma studiato e organizzato da Comune di Corato, Deputazione Maggiore "San Cataldo" e PugliArmonica.La festa si chiude con la consueta serata aggiuntiva, il, quest'anno con l'atteso concerto diin piazza Cesare Battisti martedì 26 agosto, alle ore 21.30 (ingresso libero).Intanto mercoledì 20 agosto arrivano, custodite nella città di Taranto: sosteranno fino al 26 agosto 2025 nella chiesa collegiale "Santa Maria Maggiore"., alle ore 11 nella sala consiliare del Palazzo di città.Interverranno il sindaco di Corato, il vicesindaco e assessore alle Politiche Educative e Culturali, l'assessore allo Sviluppo Economico, il dirigente I Settore Affari generali di Corato, il coordinatore zonale della Zona Pastorale "San Cataldo", il presidente della Deputazione Maggiore "San Cataldo"e il presidente di PugliArmonica