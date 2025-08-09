San Cataldo
San Cataldo
Religione

Per la prima volta a Corato le reliquie di San Cataldo

I dettagli del programma 2025 della festa verranno presentati lunedì 11 agosto

Corato - sabato 9 agosto 2025 Comunicato Stampa
A Corato, dal 23 al 25 agosto, torna la grande festa patronale dedicata a San Cataldo, riproposta nella sua magnificenza e attraverso i suoi tratti più veracemente tradizionali - quest'anno anche legati alla coincidenza dell'anno giubilare - recuperati e attualizzati, grazie al programma studiato e organizzato da Comune di Corato, Deputazione Maggiore "San Cataldo" e PugliArmonica.

La festa si chiude con la consueta serata aggiuntiva, il "fuori programma di San Cataldo", quest'anno con l'atteso concerto di Coma Cose in piazza Cesare Battisti martedì 26 agosto, alle ore 21.30 (ingresso libero).

Intanto mercoledì 20 agosto arrivano per la prima volta a Corato le reliquie di San Cataldo, custodite nella città di Taranto: sosteranno fino al 26 agosto 2025 nella chiesa collegiale "Santa Maria Maggiore".

I dettagli del programma 2025 della festa verranno presentati il prossimo lunedì, 11 agosto, alle ore 11 nella sala consiliare del Palazzo di città.

Interverranno il sindaco di Corato Corrado De Benedittis, il vicesindaco e assessore alle Politiche Educative e Culturali Beniamino Marcone, l'assessore allo Sviluppo Economico Concetta Bucci, il dirigente I Settore Affari generali di Corato Pippo Sciscioli, il coordinatore zonale della Zona Pastorale "San Cataldo" don Antonio Maldera, il presidente della Deputazione Maggiore "San Cataldo" Aldo Scaringella e il presidente di PugliArmonica Graziano Cennamo.
  • Festa San Cataldo
Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto
9 agosto 2025 Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto
Nuova Matteotti Corato, Marco D'Imperio nello staff tecnico
9 agosto 2025 Nuova Matteotti Corato, Marco D'Imperio nello staff tecnico
Altri contenuti a tema
Restauro del Baldacchino di San Cataldo: visionati i lavori alla Sartoria Sobrietà Restauro del Baldacchino di San Cataldo: visionati i lavori alla Sartoria Sobrietà Affidati a Maddalena Squicciarini i lavori sul prezioso manufatto del 1837
Festa Patronale di San Cataldo: torna il Luna Park a Corato Attualità Festa Patronale di San Cataldo: torna il Luna Park a Corato Sarà aperto nei giorni 23, 24 e 25 agosto
La processione del busto argenteo di San Cataldo a Corato Attualità La processione del busto argenteo di San Cataldo a Corato Alcuni momenti della seconda giornata e l'intervista a Monsignor D'Ascenzo e al sindaco
Sicurezza e Luna park a Corato: intervengono i partiti di opposizione Attualità Sicurezza e Luna park a Corato: intervengono i partiti di opposizione "La rinuncia dei giostrai a partecipare alla Festa Patronale rappresenta un grido d’allarme che non deve restare inascoltato"
La bellezza del primo giorno dedicato a San Cataldo Attualità La bellezza del primo giorno dedicato a San Cataldo Per la festa in onore del santo patrono: luminarie, bancarelle e musica
16 «Senza sicurezza», niente giostre a Corato per San Cataldo Cronaca «Senza sicurezza», niente giostre a Corato per San Cataldo Quest’anno la Festa patronale perde il tassello del divertimento. I giostrai: «Abbiamo bisogno di più controlli»
Celebrazioni di San Cataldo, la comunità di Corato si riunisce in preghiera Celebrazioni di San Cataldo, la comunità di Corato si riunisce in preghiera Grande partecipazione della città alla celebrazione liturgica di questa mattina
Corato celebra il patrono San Cataldo Corato celebra il patrono San Cataldo In chiesa Matrice una solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Monsignor Leonardo D'Ascenzo
Tentato omicidio a Corato: contestata l'aggravante del metodo mafioso
8 agosto 2025 Tentato omicidio a Corato: contestata l'aggravante del metodo mafioso
Novità a Corato, illuminazione pubblica in viale del Cimitero e via Lago Ragazzi
8 agosto 2025 Novità a Corato, illuminazione pubblica in viale del Cimitero e via Lago Ragazzi
Tragedia di via San Vito: oggi i funerali di Mariangela Ieva, vittima dell'incendio
8 agosto 2025 Tragedia di via San Vito: oggi i funerali di Mariangela Ieva, vittima dell'incendio
A Corato il secondo appuntamento del festival bandistico "A Tubo! "
8 agosto 2025 A Corato il secondo appuntamento del festival bandistico "A Tubo!"
“Innesti - Anziani”, l'avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore
8 agosto 2025 “Innesti - Anziani”, l'avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore
Il Basket Corato tra le migliori squadre d'Italia della DNG Under 19 Eccellenza
8 agosto 2025 Il Basket Corato tra le migliori squadre d'Italia della DNG Under 19 Eccellenza
2
Parco dell’Alta Murgia, Tarantini: «In questi sei anni abbiamo lavorato con passione»
7 agosto 2025 Parco dell’Alta Murgia, Tarantini: «In questi sei anni abbiamo lavorato con passione»
Nuovi commissari per i parchi pugliesi, le parole di Emiliano
7 agosto 2025 Nuovi commissari per i parchi pugliesi, le parole di Emiliano
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.