Per la prima volta a Corato le reliquie di San Cataldo
I dettagli del programma 2025 della festa verranno presentati lunedì 11 agosto
Corato - sabato 9 agosto 2025 Comunicato Stampa
A Corato, dal 23 al 25 agosto, torna la grande festa patronale dedicata a San Cataldo, riproposta nella sua magnificenza e attraverso i suoi tratti più veracemente tradizionali - quest'anno anche legati alla coincidenza dell'anno giubilare - recuperati e attualizzati, grazie al programma studiato e organizzato da Comune di Corato, Deputazione Maggiore "San Cataldo" e PugliArmonica.
La festa si chiude con la consueta serata aggiuntiva, il "fuori programma di San Cataldo", quest'anno con l'atteso concerto di Coma Cose in piazza Cesare Battisti martedì 26 agosto, alle ore 21.30 (ingresso libero).
Intanto mercoledì 20 agosto arrivano per la prima volta a Corato le reliquie di San Cataldo, custodite nella città di Taranto: sosteranno fino al 26 agosto 2025 nella chiesa collegiale "Santa Maria Maggiore".
I dettagli del programma 2025 della festa verranno presentati il prossimo lunedì, 11 agosto, alle ore 11 nella sala consiliare del Palazzo di città.
Interverranno il sindaco di Corato Corrado De Benedittis, il vicesindaco e assessore alle Politiche Educative e Culturali Beniamino Marcone, l'assessore allo Sviluppo Economico Concetta Bucci, il dirigente I Settore Affari generali di Corato Pippo Sciscioli, il coordinatore zonale della Zona Pastorale "San Cataldo" don Antonio Maldera, il presidente della Deputazione Maggiore "San Cataldo" Aldo Scaringella e il presidente di PugliArmonica Graziano Cennamo.
