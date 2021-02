Piano vaccini anti-Covid, in Puglia ci vorranno 10 anni per l'immunità

Se si continuasse a vaccinare al ritmo attuale, la Puglia raggiungerebbe l'immunità al Covid in più di 10 anni.È quanto emerge da una simulazione effettuata da Il Sole 24 Ore . Basandosi sui dati comunicati fino ad oggi e sulle vaccinazioni somministrate, per vaccinare un 70% della popolazione pugliese ci vorrebbero precisamente 10 anni, 10 mesi e 14 giorni. L'attuale media è infatti pari a 980 dosi somministrate al giorno negli ultimi 7 giorni. L'obiettivo del governo verrebbe, quindi, raggiunto il giorno 6 dicembre 2031.E se si considera il territorio italiano nel complesso non va molto meglio. Infatti, la media nazionale sempre rapportata agli ultimi 7 giorni è pari a 14.106. Il che implica che a questo ritmo ci vorranno 7 anni, 11 mesi e 18 giorni per coprire il 70% della popolazione italiana. L'obiettivo del governo verrebbe raggiunto il giorno 2 gennaio 2029.