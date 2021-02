Piazza XI Febbraio: «Che fine ha fatto il certificato di conformità al codice della strada?»

«Piazza XI Febbraio, per come è stata ristrutturata, è conforme al codice della strada»?. È una domanda che si pone da almeno due anni il rag. Cataldo Strippoli che, oltre ad aver condotto una battaglia legale per l'ottenimento degli atti relativi all'Asipu, è stato uno dei cittadini che ha avversato il rifacimento di Piazza XI febbraio così come attualmente la vediamo.Secondo Strippoli, confortato dal parere di alcuni tecnici personalmente interpellati, la piazza così come ristrutturata, non sarebbe conforme ai requisiti voluti dal codice della strada. Qualcuno, però, a Palazzo di Città deve avere accertato i requisiti e pertanto Strippoli ha richiesto «nelle date 10/07/2018; 20/09/2018 e 30/11/2020 copia del certificato di conformità rispetto a quanto stabilito dal Codice della Strada - D. Lgs n.285/1998».Richieste che sarebbero rimaste inevase.Strippoli è ritornato alla carica e lo scorso 18 gennaio ha diffidato il Comune ad ottemperare alla richiesta. Trascorsi i dieci giorni dalla diffida e, non avendo ricevuto risposta alcuna, ha proceduto ad informare la Procura della Repubblica di Trani denunciando sindaco, assessori, presidente del consiglio comunale e tutti i consiglieri comunali. Sarà dunque la magistratura a valutare se disporre o meno accertamenti su eventuali condotte penalmente rilevanti.Al momento, a Palazzo di Città, però non è stata ancora notificata alcuna denuncia e pertanto si è valutato di non rilasciare alcuna dichiarazione in merito alla questione.Intanto Strippoli attende di sapere se quella piazza, ristrutturata nel 2018, sia o meno conforme al codice della strada.In apertura la foto che ritrae i lavori effettuati sulla Piazza nel 2018