Poche imprese coratine iscritte al MePA, il sindaco invita all'iscrizione

Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale invitano i Professionisti , le ditte fornitrici di beni e servizi , le ditte edili e gli artigiani, in senso ampio, interessati all'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di Corato, a provvedere all'iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).Il MePA è lo strumento che le Amministrazioni utilizzano per acquistare, con affidamento diretto, beni e servizi dalle aziende o servizi professionali. Può essere considerato come una sorta di piazza virtuale in cui le pubbliche amministrazioni e le aziende private si incontrano per negoziare i loro beni e servizi, il cui valore, per singola offerta, è determinato secondo le soglie minime prefissate per legge.Tutte le procedure di affidamento, indette ai sensi del D.lgs 50 del 18/04/2016, relative a lavori, forniture e servizi, come è noto, sono svolte in modalità telematica unicamente tramite MEPA."Abbiamo constatato che sono poche le realtà imprenditoriali e artigianali della città ad essere presenti sul MePA. - Dichiara il Sindaco De Benedittis - Ricordiamo che, per il principio di rotazione, un'azienda che ha avuto incarichi ad affidamento diretto non può essere riselezionata prima dei 3 anni, motivo per cui ci siamo dovuti rivolgere ad aziende di fuori Corato per gli interventi sin' ora attuati. Per questo motivo, è importantissimo che anche le aziende di Corato e più in generale del territorio, si iscrivano al MePA, per poter riattivare il filo diretto con la Pubblica Amministrazione."