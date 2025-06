Pomeriggio movimentato a Corato: auto in fiamme in via Aretino

Una tranquilla domenica si è trasformata in una emergenza quando, nel pomeriggio di ieri, un'auto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme in via Aretino, a Corato. Sul posto, per domare il rogo, sono intervenuti i, mentre l'intera area è stata temporaneamente interdetta dagli agenti dellaI fatti sono avvenuti intorno alle ore 17.00, quando unaparcheggiata lungo la strada è andata in fumo: le fiamme sono partite dal vano motore, mentre le cause sono ancora in fase di accertamento e nessuna pista è al momento esclusa. L'auto si trovava parcheggiata in via Aretino quando, dal vano motore, una improvvisa fiammata ne ha avvolto completamente la carrozzeria, danneggiandola. Sul posto sono immediatamente giunti iper domare il rogo.Gli uomini deldelcittadino, arrivati rapidamente sul luogo, sono riusciti a spegnere l'incendio e a fare in modo che questo non intaccasse gli altri veicoli in sosta nei paraggi, scongiurando conseguenze ben più gravi. Il sopralluogo successivo alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza è stato eseguito alla presenza degli agenti della, nelle cui mani è adesso l'attività investigativa. Al vaglio pure i filmati di videosorveglianza del quartiere.Gli agenti delhanno provveduto a interdire temporaneamente la circolazione stradale, delimitando l'area per permettere le operazioni di messa in sicurezza, esaurite in poco tempo. Al momento, non sono note le origini del rogo che ha coinvolto il veicolo. Il quarto distrutto dalle fiamme in appena tre giorni.