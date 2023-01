Pubblicato l'avviso per partecipare alla Fiera "Olio Capitale", salone dedicato agli Oli EVO

Anche quest'anno il Comune di Corato intende partecipare allache si terrà dal 10 al 12 marzo presso il nuovo Trieste Convention Center in Porto Vecchio a Trieste.L'Associazione Città dell'Olio, infatti, ha comunicato di avere, all'interno del Salone espositivo, un'area riservata, esclusiva e ben visibile, in cui i Soci e le aziende partecipanti possono esporre, far degustare e vendere i propri prodotti.Le aziende olivicole interessate a partecipare al predetto evento possono presentare la propria manifestazione di interesse, entro le ore 12 del 10 gennaio 2023, mediante trasmissione del modulo di adesione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:L'avviso completo e il modulo di adesione sono disponibili sul sito del Comune di Corato al link: https://bit.ly/OlioCapitale2023 «Anche quest'anno saremo presenti nel salone internazionale della fiera di Trieste. Lo faremo utilizzando gli stand e gli spazi espositivi di "Città dell'Olio", proprio per indicare la forza che questo prodotto, a livello regionale e nazionale può e deve avere. La partecipazione massiccia delle aziende lo scorso anno ha costituito non solo un'importante vetrina ed opportunità per le aziende stesse ma ha gettato le basi per il lavoro sinergico che si è svolto durante tutto l'anno con l'Amministrazione. L'auspicio è che quest'anno ci possa essere una collaborazione ancora maggiore." Ha dichiarato l'Assessore alle Attività Produttive, Concetta Bucci».