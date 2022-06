Tutte le Regioni del meridione si preparano ad affrontare una nuova e forte ondata di caldo africano e la Puglia non è da meno: sono attese infatti particolari giornate di "fuoco", decisamente le peggiori dell'intero mese di giugno.Fra lunedì 27 e mercoledì 29 le temperature aumenteranno notevolmente su tutto il territorio, con picchi che abbatteranno anche il muro dei 40 gradi in molte zone. In mattinata si andrà sempre oltre i 30, mentre di pomeriggio le massime supereranno i 35 sulla quasi totalità della Regione.I venti sulle coste saranno a regime di brezza, un aspetto che contribuirà a contenere un po' le temperature più elevate, comunque molto calde per il periodo.