Puglia Village ospita il progetto “Coltiviamo bellezza… fuori dal Comune”

Segnaposto e centrotavola con riciclo creativo - 12 maggio, dalle ore 18 alle 20;

- 12 maggio, dalle ore 18 alle 20; Laboratori di ceramica - 18 maggio, dalle 11 alle 13;

- 18 maggio, dalle 11 alle 13; Preservare i fiori in olio - 26 maggio, dalle 18 alle 20;

- 26 maggio, dalle 18 alle 20; I fiori pressati e loro utilizzo - 9 giugno, dalle 18 alle 20;

- 9 giugno, dalle 18 alle 20; Laboratori di ceramica - 15 giugno, dalle 11 alle 13.

Il "Flower Market ", dal 15 al 18 maggio, in collaborazione col " Mercato dei fiori di Terlizzi ", realizzato in stile Covent Garden: qui i visitatori potranno acquistare fiori e piante tipiche della Puglia oltre a prodotti d'artigianato in ceramica.

", dal 15 al 18 maggio, in collaborazione col " ", realizzato in stile Covent Garden: qui i visitatori potranno acquistare fiori e piante tipiche della Puglia oltre a prodotti d'artigianato in ceramica. Installazioni artistiche a tema primavera diffuse in tutto il villaggio, create con fiori veri della pianta Plumbaco, proveniente proprio dal territorio terlizzese. Tali allestimenti diventano elementi per immergersi nell'atmosfera primaverile, creando un rifugio incantato dove "il tempo rallenta e la meraviglia fiorisce": un prato onirico popolato da fiori fuori scala e farfalle eteree che invitano i visitatori a entrare nel suo abbraccio vibrante. Le farfalle sono il modo in cui la natura ci ricorda che la trasformazione è qualcosa di meraviglioso ed è proprio questa metamorfosi poetica a guidare un'esperienza che, tra ali e petali, fa sentire ognuno parte di una primavera senza fine. Un modo per rendere tangibile l'invito a rallentare, osservare e meravigliarsi.

e il Comune distringono una sinergia per realizzare un progetto condiviso di grande valore.è conosciuta come "città dei fiori", in considerazione della florida attività florovivaistica, leader del settore in Puglia nel distretto con milioni di fiori e piante coltivati nel suo territorio. D'altra parte Puglia Village, luogo perfetto in cui combinare shopping ed esperienza locale, è sempre pronto ad ospitare e promuovere tradizioni e culture del territorio.Da queste visioni nasce l'idea di ospitare "" proprio ain occasione del lancio della campagna di comunicazione dedicata alla primavera del Villaggio." si articola in diverse iniziative:, nei quali saranno trattati temi quali ecosostenibilità, cura del verde e arte, mediante la realizzazione di opere, partendo dall'osservazione dei fiori e dall'utilizzo degli stessi sino ai(tutti nelladel Village). Così il programma:Tutti i laboratori sono gratuiti fino a un massimo di 20 posti, previa prenotazione da effettuare via mail a info@pugliavillage.it Per maggiori informazioni sugli orari di apertura, i collegamenti da Bari con ile per restare sempre aggiornati sulle novità e gli eventi del Village, è sufficiente visitare il sito ufficiale www.pugliavillage.it o seguire i canali social, FB e IG, digitando "".