Qual è il compenso dei nostri amministratori comunali?

Sono in molti coloro i quali si chiedono a quanto ammontino i compensi dei nostri amministratori locali, quanto costi ogni seduta di consiglio, quanto si investa per la retribuzione degli eletti e dei componenti della giunta comunale. Spesso si ipotizzano cifre astronomiche, altre volte si è portati a pensare che l'attività svolta da sindaco, vicesindaco, assessori e consiglieri comunali sia poco più che volontaristica.A rivelare le cifre dei compensi spettanti a chi svolge l'attività amministrativa è la determina n.588 del 9 dicembre con la quale il Comune stabilisce i compensi e impegna le cifre che servono a pagare i compensi per gli amministratori. Vi è da dire che è il Ministero dell'Interno che stabilisce il tetto massimo dei compensi che gli amministratori devono percepire, e che già dal 2005 gli emolumenti sono decurtati del 10% in un'ottica di contenimento della spesa.Il sindaco percepirà una indennità di funzione mensile di € 3.114,23, il vice sindaco di € 1.712,83, il Presidente del Consiglio comunale e gli assessori percepiranno una indennità di € 1.401,41.Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Il gettone di presenza per i consiglieri comunali è di € 32,54 a seduta.