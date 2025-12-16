"Incanto 2025", un weekend da record: migliaia di visitatori a Corato

Venerdì 19 dicembre, in Piazza Sedile, il Corato Sound Fest accoglierà Nuzzle, DJ e producer coratino tra i più interessanti della scena elettronica contemporanea. Con remix virali e collaborazioni di successo, tra cui la hit "T'Amo T'Amo T'Amo" con Ivana Spagna, Nuzzle sarà anche Presidente di Giuria, pronto a valorizzare i talenti emergenti in un dialogo tra creatività, identità e futuro della musica

Nel weekend del 20 e 21 dicembre, Piazza Abbazia ospiterà Se Frisce Quaratine, appuntamento dedicato alle specialità fritte e alle tradizioni popolari del territorio. Due serate all'insegna del gusto, della socialità e della cultura gastronomica, che continueranno ad animare il centro cittadino nel clima festoso di Incanto.

Anche quest'anno Babbo Natale è arrivato nel cuore del borgo di Corato con la sua colorata e allegra parata, regalando a bambini e adulti uno dei momenti più emozionanti del cartellone di Incanto – Natale a Corato 2025. Un evento capace di trasformare le strade del centro in un luogo fiabesco, avvolto dall'incanto delle feste, tra luci, musica e sorrisi.Il weekend appena trascorso ha fatto registrare numeri straordinari, con migliaia di visitatori provenienti non solo da Corato ma anche dai comuni limitrofi. Il Villaggio di Babbo Natale si conferma il vero motore del calendario natalizio, un punto di riferimento per famiglie e turisti, simbolo di una progettualità che cresce anno dopo anno grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni, imprese e volontari.Grande successo anche per La Coratina in Festa, giunta alla sua quarta edizione, che continua ad ampliarsi e a coinvolgere sempre più produttori, standisti ed eventi. Una manifestazione che unisce identità, cultura e gastronomia, valorizzando l'olio extravergine di oliva Coratina come patrimonio condiviso della città.Il direttore artistico di Natale a Corato, Luigi Menduni, sottolinea il valore del lavoro di rete: «I numeri parlano chiaro: il Villaggio di Babbo Natale è l'evento trainante del calendario. È il risultato di una grande collaborazione tra imprese, associazioni, volontari ed enti. Ringraziamo la Regione Puglia per il patrocinio e l'Amministrazione comunale per il sostegno. La Coratina in Festa è cresciuta ancora: più produttori, più stand, più eventi. È davvero un incanto anche quest'anno a Corato».Soddisfazione condivisa anche dal Presidente dell'Associazione Freedom, Giacomo Verduno, che evidenzia l'impatto turistico dell'iniziativa: «Il Villaggio di Babbo Natale sta attirando visitatori da tutto il nord barese. È una gioia vedere una città così viva e attrattiva. Ringraziamo l'Amministrazione per la fiducia rinnovata e tutte le attività di ristorazione che hanno contribuito a valorizzare l'olio Coratina, unendo piatti della tradizione a un prodotto che rappresenta lo spirito del nostro territorio. Questo Natale sarà ancora una volta un incanto per tutti».Il valore progettuale di Incanto è ribadito anche dall'Assessora allo Sviluppo Economico, Concetta Bucci, che guarda alla continuità dell'offerta culturale: «Da dicembre a dicembre Corato è ormai un territorio ricco di eventi. L'obiettivo è creare progettualità che crescono e si arricchiscono nel tempo. La Coratina in Festa ne è un esempio: un evento della città e per la città, che coinvolge scuole, attività commerciali, ristoratori e cittadini attraverso percorsi formativi, contest culinari e fotografici. La Coratina è di tutti».A confermare il ruolo strategico della manifestazione è anche il Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis: «Incanto si inserisce pienamente nelle politiche culturali che il Comune porta avanti durante tutto l'anno. Non eventi spot, ma una proposta continuativa che ha contribuito al riconoscimento di Corato come Città d'Arte e di interesse turistico. I risultati si vedono nella qualità dell'offerta e nel ritorno economico: l'aumento delle strutture ricettive e dei visitatori dimostra che Corato non è più una città di passaggio, ma una meta da vivere».Il calendario di Incanto 2025 prosegue con nuovi eventi molto attesi:Tra musica, tradizioni, sapori e partecipazione collettiva, Incanto – Natale a Corato 2025 si conferma un progetto capace di generare valore culturale, sociale ed economico, trasformando il Natale in un'esperienza condivisa che appartiene all'intera comunità.