Incanto a Corato
Incanto a Corato
Eventi

"Incanto 2025", un weekend da record: migliaia di visitatori a Corato

I nuovi appuntamenti del 19, 20 e 21 dicembre

Corato - martedì 16 dicembre 2025 12.08 Comunicato Stampa
Anche quest'anno Babbo Natale è arrivato nel cuore del borgo di Corato con la sua colorata e allegra parata, regalando a bambini e adulti uno dei momenti più emozionanti del cartellone di Incanto – Natale a Corato 2025. Un evento capace di trasformare le strade del centro in un luogo fiabesco, avvolto dall'incanto delle feste, tra luci, musica e sorrisi.

Il weekend appena trascorso ha fatto registrare numeri straordinari, con migliaia di visitatori provenienti non solo da Corato ma anche dai comuni limitrofi. Il Villaggio di Babbo Natale si conferma il vero motore del calendario natalizio, un punto di riferimento per famiglie e turisti, simbolo di una progettualità che cresce anno dopo anno grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni, imprese e volontari.

Grande successo anche per La Coratina in Festa, giunta alla sua quarta edizione, che continua ad ampliarsi e a coinvolgere sempre più produttori, standisti ed eventi. Una manifestazione che unisce identità, cultura e gastronomia, valorizzando l'olio extravergine di oliva Coratina come patrimonio condiviso della città.

Il direttore artistico di Natale a Corato, Luigi Menduni, sottolinea il valore del lavoro di rete: «I numeri parlano chiaro: il Villaggio di Babbo Natale è l'evento trainante del calendario. È il risultato di una grande collaborazione tra imprese, associazioni, volontari ed enti. Ringraziamo la Regione Puglia per il patrocinio e l'Amministrazione comunale per il sostegno. La Coratina in Festa è cresciuta ancora: più produttori, più stand, più eventi. È davvero un incanto anche quest'anno a Corato».

Soddisfazione condivisa anche dal Presidente dell'Associazione Freedom, Giacomo Verduno, che evidenzia l'impatto turistico dell'iniziativa: «Il Villaggio di Babbo Natale sta attirando visitatori da tutto il nord barese. È una gioia vedere una città così viva e attrattiva. Ringraziamo l'Amministrazione per la fiducia rinnovata e tutte le attività di ristorazione che hanno contribuito a valorizzare l'olio Coratina, unendo piatti della tradizione a un prodotto che rappresenta lo spirito del nostro territorio. Questo Natale sarà ancora una volta un incanto per tutti».

Il valore progettuale di Incanto è ribadito anche dall'Assessora allo Sviluppo Economico, Concetta Bucci, che guarda alla continuità dell'offerta culturale: «Da dicembre a dicembre Corato è ormai un territorio ricco di eventi. L'obiettivo è creare progettualità che crescono e si arricchiscono nel tempo. La Coratina in Festa ne è un esempio: un evento della città e per la città, che coinvolge scuole, attività commerciali, ristoratori e cittadini attraverso percorsi formativi, contest culinari e fotografici. La Coratina è di tutti».

A confermare il ruolo strategico della manifestazione è anche il Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis: «Incanto si inserisce pienamente nelle politiche culturali che il Comune porta avanti durante tutto l'anno. Non eventi spot, ma una proposta continuativa che ha contribuito al riconoscimento di Corato come Città d'Arte e di interesse turistico. I risultati si vedono nella qualità dell'offerta e nel ritorno economico: l'aumento delle strutture ricettive e dei visitatori dimostra che Corato non è più una città di passaggio, ma una meta da vivere».

Il calendario di Incanto 2025 prosegue con nuovi eventi molto attesi:
  • Venerdì 19 dicembre, in Piazza Sedile, il Corato Sound Fest accoglierà Nuzzle, DJ e producer coratino tra i più interessanti della scena elettronica contemporanea. Con remix virali e collaborazioni di successo, tra cui la hit "T'Amo T'Amo T'Amo" con Ivana Spagna, Nuzzle sarà anche Presidente di Giuria, pronto a valorizzare i talenti emergenti in un dialogo tra creatività, identità e futuro della musica
  • Nel weekend del 20 e 21 dicembre, Piazza Abbazia ospiterà Se Frisce Quaratine, appuntamento dedicato alle specialità fritte e alle tradizioni popolari del territorio. Due serate all'insegna del gusto, della socialità e della cultura gastronomica, che continueranno ad animare il centro cittadino nel clima festoso di Incanto.
Tra musica, tradizioni, sapori e partecipazione collettiva, Incanto – Natale a Corato 2025 si conferma un progetto capace di generare valore culturale, sociale ed economico, trasformando il Natale in un'esperienza condivisa che appartiene all'intera comunità.
Incanto a CoratoIncanto a CoratoIncanto a CoratoIncanto a CoratoIncanto a CoratoIncanto a CoratoIncanto a CoratoIncanto a Corato
  • Natale
L'Adriatica Industriale Virtus Corato torna a vincere in trasferta
16 dicembre 2025 L'Adriatica Industriale Virtus Corato torna a vincere in trasferta
"Corato Cultivar Bellezza ": il brand che racconta le eccellenze territorio coratino
16 dicembre 2025 "Corato Cultivar Bellezza": il brand che racconta le eccellenze territorio coratino
Altri contenuti a tema
Il Museo della Città di Corato ospita la seconda edizione di "Nativitas – La Natività nell'arte" Cultura Il Museo della Città di Corato ospita la seconda edizione di "Nativitas – La Natività nell'arte" In programma fino al 31 dicembre
L'arte presepiale in mostra a Corato Vita di Città L'arte presepiale in mostra a Corato Nuova edizione dell'iniziativa curata dal maestro Francesco Lastella
Tra sogno e realtà: inaugurato il villaggio di Babbo Natale Tra sogno e realtà: inaugurato il villaggio di Babbo Natale Un "Incanto" coratino che continua a far parlare di sé
L’albero dell’angelo: un Natale che accende la memoria Vita di Città L’albero dell’angelo: un Natale che accende la memoria A Corato il Maggiolino Café dedica l’accensione dell’albero al piccolo Damiano Di Candido, trasformando la luce natalizia in un abbraccio collettivo
Luci, danza e gospel: l’accensione dell’albero in Piazza Matteotti Luci, danza e gospel: l’accensione dell’albero in Piazza Matteotti Continuano gli appuntamenti dell’“Incanto” coratino
Corato spalanca le porte al Natale: al via l’Incanto coratino Corato spalanca le porte al Natale: al via l’Incanto coratino Presentato il programma che accompagnerà la città nelle prossime settimane
Corato si prepara a vivere il suo “Incanto” per il Natale 2025 Vita di Città Corato si prepara a vivere il suo “Incanto” per il Natale 2025 Il Comune lancia un avviso pubblico per raccogliere proposte culturali e artistiche da inserire nel cartellone natalizio
La "Tombolata Scostumata" al Polo Museale di Trani Speciale La "Tombolata Scostumata" al Polo Museale di Trani Tradizione in veste satirica promossa dalla Fondazione S.E.C.A. con Renato Ciardo e Giuliano Ciliberti
Cena Solidale 2025: oltre 200 persone per una serata all’insegna della solidarietà
16 dicembre 2025 Cena Solidale 2025: oltre 200 persone per una serata all’insegna della solidarietà
Legambiente Corato “Angelo Vassallo”: bilancio sociale 2025 e prospettive future
16 dicembre 2025 Legambiente Corato “Angelo Vassallo”: bilancio sociale 2025 e prospettive future
1
Terminano 89 anni di storia: “Tondo” chiude le porte il 31 dicembre
16 dicembre 2025 Terminano 89 anni di storia: “Tondo” chiude le porte il 31 dicembre
1
Luci di Natale... e voragini: l'esperienza mistica del guidatore coratino
16 dicembre 2025 Luci di Natale... e voragini: l'esperienza mistica del guidatore coratino
Il Museo della Città di Corato ospita la seconda edizione di "Nativitas – La Natività nell'arte "
16 dicembre 2025 Il Museo della Città di Corato ospita la seconda edizione di "Nativitas – La Natività nell'arte"
A Corato la serata-evento “L’incantesimo del Giullare”
16 dicembre 2025 A Corato la serata-evento “L’incantesimo del Giullare”
A Corato il convegno “Figure di pietra: indizi nell’Architettura di Castel del Monte”
16 dicembre 2025 A Corato il convegno “Figure di pietra: indizi nell’Architettura di Castel del Monte”
Un gesto concreto di solidarietà: Caseificio Maldera per il Rizzoli
15 dicembre 2025 Un gesto concreto di solidarietà: Caseificio Maldera per il Rizzoli
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.