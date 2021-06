Questionario di Qualità dei servizi resi dagli Uffici Comunali di Corato

Settore Affari Generali

Settore Ragioneria-Personale-Tributi

Settore Lavori Pubblici-Ambiente-Agricoltura

Settore Urbanistica e Sviluppo Economico

Settore Servizi alla Persona

Servizio Autonomo Polizia Locale - Protezione Civile

Servizio Autonomo Avvocatura Comunale

Al fine di conoscere meglio le esigenze della comunità locale per migliorare l'azione amministrativa e i comportamenti nei confronti dei cittadini-utenti l'Amministrazione intende condurre una indagine sulla qualità dei servizi resi dagli uffici comunali alla cittadinanza.Pertanto tutti coloro che vogliono partecipare possono compilare i questionari allegati (distinti per settore) che potranno essere consegnati in forma cartacea inserendoli nelle apposite urne collocate in prossimità dell'accesso agli uffici presso la sede comunale in Piazza Marconi, 12 e presso la sede degli Uffici in Via Gravina, 132 oppure inviato per mailall'indirizzo: controllo.qualita@comune.corato.ba.it entro la data del 31 dicembre 2021.Le informazioni personali, da rendere in forma strettamente anonima, (genere, età, titolo di studio) sono richieste solo per finalità statistiche.Si ringrazia sin da ora quanti vorranno dedicare qualche minuto per la compilazione degli allegati questionari.I questionari sono disponibili sul sito del Comune di Corato ( qui ) e riguardano: