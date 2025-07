Quote rosa dello spaccio: due giovani fermate a Corato

La Polizia di Stato ha messo a segno un doppio colpo contro il traffico di sostanze stupefacenti in città con due operazioni distinte ed il fermo di due giovani donne, segnalando un preoccupante incremento della presenza femminile nel mondo dello spaccio locale.Le operazioni, condotte congiuntamente dalle squadre volanti e dalla polizia giudiziaria del Commissariato di P.S. di Corato, si sono svolte in due momenti diversi ma con un comune denominatore: la determinazione degli agenti nel contrastare il fenomeno dello spaccio che, sempre più spesso, coinvolge soggetti insospettabili.Secondo quanto emerso, le due ragazze – entrambe residenti nella zona – sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi pronte per la vendita, oltre a materiale per il confezionamento e bilancini di precisione.Le perquisizioni, estese anche alle abitazioni, hanno confermato l'attività illecita.L'operazione ha suscitato particolare attenzione per il profilo delle arrestate: giovani, ma coinvolte in un sistema di spaccio sempre più ramificato e trasversale.Un segnale che, secondo gli inquirenti, impone una riflessione sul ruolo crescente delle donne in dinamiche criminali tradizionalmente dominate da figure maschili.Le due ragazze sono ora a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, mentre le indagini proseguono per individuare eventuali collegamenti con reti di spaccio più ampie.