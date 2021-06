Raphael Gualazzi in concerto a Corato: il primo nome dell'estate in città

Passa da Corato il tour estivo del musicista Raphael Gualazzi che, in questa estate di grandi ripartenze torna sui palchi italiani portando la sua musica in molte regioni italiane e in contesti suggestivi e particolari.L'estroso cantautore, tra le rivelazioni della musica ricercata italiana, ripercorrerà la sua carriera tra brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche e standard del blues/soul internazionale, oltre a qualche sorpresa.Ad ospitare il suo spettacolo, di cui al momento si conoscono pochi dettagli, sarà il Parco Comunale di Corato. Gualazzi sarà sul palcoscenico coratino il 10 luglio.La data di Corato è stata inserita nel calendario del tour recentemente ufficializzato.Nelle prossime settimane saranno diffusi i dettagli della manifestazione, con costi e biglietti.