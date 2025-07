Concerto dei Coma Cose a Corato per la festa di San Cataldo

Si rinnova anche quest'anno la collaborazione tra Comune di Corato e Puglia Culture, un sodalizio che negli anni ha portato sul territorio stagioni teatrali e appuntamenti musicali capaci di richiamare un pubblico sempre più numeroso. Nell'ambito del cartellone estivo "Sei la mia città", l'attesissimo concerto fuori programma della Festa del Santo Patrono San Cataldo vedrà protagonisti i Coma_Cose con il loro Live25, martedì 26 agosto in Piazza Cesare Battisti, ore 21.30, ingresso libero.



Il duo, formato da California e Fausto Lama, coppia nella vita e nella musica, ha saputo costruire un linguaggio unico, intrecciando vissuto personale, sonorità urbane e una poetica cantautorale che racconta una generazione. Dopo la partecipazione alla 75ª edizione del Festival di Sanremo con il brano CUORICINI, è uscito a marzo l'attesissimo album "VITA FUSA", un progetto intimo e multiforme che sta conquistando pubblico e critica, arricchendo la scaletta dei live con nuove sfumature.



Il Live25 ripercorre tutte le tappe della carriera dei Coma_Cose: dai successi che li hanno resi celebri – Fiamme negli Occhi (doppio disco di platino), L'Addio (Premio Bardotti per il miglior testo a Sanremo 2023), Mancarsi e Post Concerto – fino alle hit più recenti: MALAVITA (disco di platino e tormentone dell'estate 2024) e POSTI VUOTI, già tra i brani più amati del nuovo album.



Il tour estivo 2025, che sta attraversando i principali festival italiani, vivrà a Corato una delle sue tappe più attese, preludio dei due concerti evento nei palasport di ottobre – 27 ottobre all'Unipol Forum di Milano e 30 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma – destinati a segnare un nuovo capitolo nel percorso artistico del duo.



"Siamo entusiasti di accogliere i Coma_Cose a Corato, un appuntamento - dichiara Beniamino Marcone, assessore alle Politiche Culturali del Comune di Corato - che si inserisce perfettamente nella nostra visione culturale, che cerca sempre di coniugare la qualità artistica con la capacità di intercettare le sonorità più fresche e contemporanee. La scelta dei Coma_Cose, con il loro linguaggio unico che fonde il cantautorato con influenze urbane, testimonia il nostro impegno nel proporre eventi che siano al contempo innovativi e radicati nella tradizione della buona musica italiana.



Questo concerto, come tutti gli appuntamenti del cartellone estivo "Sei la mia città", è concepito per essere un grande momento di aggregazione per la nostra comunità e per l'intero territorio. Crediamo fermamente che la cultura debba essere un diritto accessibile a tutti, ed è per questo che abbiamo voluto fortemente mantenere l'ingresso gratuito, specialmente in un'occasione di festa così significativa come quella del Santo Patrono San Cataldo. Ci auguriamo che sia una serata di gioia e condivisione per tutti."



Una serata imperdibile, all'insegna della musica e della condivisione, per vivere insieme la magia dei Coma_Cose Live25 nella splendida cornice di Piazza Cesare Battisti. Ingresso gratuito.