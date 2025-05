A Corato il concerto "Stringology" con Luca Ciarla

Terzo appuntamento del cartellonecon la direzione artistica del bassista coratinoper la stagione teatraledel Comune di Corato, in collaborazione con Puglia Culture.Oggi, venerdì 16 maggio, alle ore 20.30, al chiostro di palazzo di città, è in programma il concertocon https://www.pugliaculture.it/evento/stringology/ ). Violinista jazz noto per la sua creatività, Ciarla presenta un progetto che fonde sonorità mediterranee e italiane con il gypsy jazz e le tradizioni sudamericane. Il trio, che include violino, chitarra acustica e oud, propone una musica che bilancia perfettamente scrittura e improvvisazione, tradizione e contemporaneità, con un risultato acustico affascinante e originale.Il 23 maggio toccherà poi aal saxalla chitarra e moog ealla batteria, i quali saranno sul palco del teatro comunale conche unisce tradizione afroamericana e influenze rock. Il progetto si distingue per la sua tecnica avanzata e l'improvvisazione, senza un leader specifico, e mette in risalto la fusione di diversi background musicali.L'ultimo appuntamento è il 29 maggio con il chitarrista brasiliano, il fisarmonicistae il bassistain, un omaggio alla bellezza e all'armonia universale, con suoni che spaziano dallo choro al tango e al jazz samba e un equilibrio tra individualità e coralità.La combinazione di fisarmonica e chitarra, con il groove fluido di Balducci al basso, crea una musica ricca di colore e poesia.È possibile reperire maggiori info al sito https://www.pugliaculture.it/rassegna/corato-jazz-in-trio-2025/