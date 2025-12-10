Noemi
Sarà Noemi a vestire di rosso il palco del concerto di Capodanno?

Ancora tanta attesa per l’artista che salirà sul palco il 31 dicembre

Corato - mercoledì 10 dicembre 2025 17.53
Sembra non esserci ancora una dichiarazione ufficiale sull'artista che accompagnerà Corato verso il nuovo anno. Nonostante ciò, circolano da tempo rumors che sembrano moltiplicare le ipotesi.

Dopo i successi degli ultimi anni, l'asticella non può che alzarsi per regalare un "ultimo dell'anno" indimenticabile.

Donna e con i capelli rossi: sono le prime indiscrezioni che filtrano, e il pensiero corre subito ad alcune artiste di fama nazionale che l'Italia vanta. Tra queste, la più quotata sembra essere Noemi.

L'artista romana, nota al grande pubblico per l'intensità e l'energia della sua voce, saprebbe coniugare popolarità, grinta ed eleganza. Un augurio di fine anno capace di abbracciare l'intera popolazione, dai più grandi ai più piccoli e di regalare a Corato il concerto che più merita.
  • Concerto
  • Capodanno
Altri contenuti a tema
