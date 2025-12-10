Sarà Noemi a vestire di rosso il palco del concerto di Capodanno?

Sembra non esserci ancora una dichiarazione ufficiale sull'artista che accompagnerà Corato verso il nuovo anno. Nonostante ciò, circolano da tempo rumors che sembrano moltiplicare le ipotesi.Dopo i successi degli ultimi anni, l'asticella non può che alzarsi per regalare un "" indimenticabile.: sono le prime indiscrezioni che filtrano, e il pensiero corre subito ad alcune artiste di fama nazionale che l'Italia vanta. Tra queste, la più quotata sembra essereL'artista romana, nota al grande pubblico per l'intensità e l'energia della sua voce, saprebbe coniugare popolarità, grinta ed eleganza. Un augurio di fine anno capace di abbracciare l'intera popolazione, dai più grandi ai più piccoli e di regalare a Corato il concerto che più merita.