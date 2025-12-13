Religione
"Christmas Time": la musica di AlterAzioni festeggia Santa Lucia a Corato
Il concerto si terrà questa sera, sabato 13 dicembre
Corato - sabato 13 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Sabato 13 dicembre alle ore 17.00, Festa di Santa Lucia in Musica, a Corato. Dopo il successo dello scorso anno torna per la Rassegna "Incanto di Natale 2025" , il ricco cartellone di eventi natalizi organizzato dal l'Assessorato alla Cultura del Comune di Corato, il Concerto "Christmas Time", a cura dell'Associazione AlterAzioni di Bisceglie.
Anche per questa edizione l'associazione biscegliese propone con"Christmas Time" una mini rassegna che si articola in un Concerto di Avvento, un Concerto per le scuole, in collaborazione con l'I.C. "Tattoli-De Gasperi" di Corato e un Concerto per il Nuovo Anno il prossimo 7 gennaio 2026.
Dopo il successo dello scorso anno, anche per questa edizione il concerto è incastonato nei festeggiamenti tradizionalmente dedicati alla Festa di Santa Lucia presso la Parrocchia Santuario Madonna delle Grazie e presenta un programma che si ispira alla tradizione mariana e natalizia, più antica e anche più recente.
Ospite del Concerto d'Avvento, per questa edizione il soprano Marilena Gaudio, ad accompagnarla l'Ensemble di archi AlterSinfonietta diretta dal M.o Vito Liturri.
Marilena Gaudio, apprezzato soprano con una lunga carriera alle spalle che vanta un curriculum di tutto rilievo, per la festa di Santa Lucia interpreterà brani della tradizione mariana e qualche chicca del repertorio mariano e natalizio tutta da scoprire.
Confermata la partecipazione dell'Ensemble AlterSinfonietta, un ensemble che nasce con il desiderio di far avvicinare sempre di più le giovani generazioni al repertorio d'arte e, contestualmente rafforzare il senso di vicinanza e collaborazione tra le diverse generazioni.
Ideatore e coordinatore del progetto il maestro Vito Liturri, versatile e apprezzato musicista dalle mille sfaccettature, coordinatore del progetto, condurrà la compagine dei musicisti e la voce solista.
Il gruppo di archi, formato da maestri e giovani studenti in formazione, non solo accompagnerà la voce, ma si esibirà anche in un repertorio strumentale solistico e in ensemble.
Particolarmente interessante per questa edizione la scelta dell'orario dell'esibizione alle ore 17.00, prima della messa. Don Antonio Maldera, parroco della Parrocchia Santuario Madonna delle Grazie, ha voluto sperimentare, per questa edizione, una modalità nuova di accogliere i fedeli e aprire i festeggiamenti per Santa Lucia all'insegna del linguaggio universale della musica, veicolo privilegiato di armonia e pace.
Da rilevare nell'ensemble anche talenti coratini, in qualità di Prima Viola, il prof. Pietro Catucci e tra i violini la giovane violinista Giada Lupo, studente di violino presso il Conservatorio di Musica "N. Piccinni" di Bari. A completare l'organico Clelia Sguera, Matteo Notarangelo e Ilaria Di Molfetta ai violini, Leonardo Zonno alla viola, Donatella Milella e Donatella Pepe al violoncello.
