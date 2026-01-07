Questa sera a Corato "Concerto lirico di Buon Anno" con AlterAzioni

Mercoledì 7 gennaio 2026, con inizio alle ore 19:30 presso la Sala Verde del Palazzo di Città del Comune di Corato, si terrà il terzo appuntamento della mini Rassegna "Christmas time" a cura dell'Associazione AlterAzioni. La mini rassegna è inserita nel programma natalizio "InCanto di Natale", il cartellone degli eventi natalizi del Comune di Corato.Il "Concerto lirico di Buon Anno" vedrà protagoniste le cantanti Myriam Marcone, soprano, Giulia Diomede, mezzosoprano e il Quartetto d'archi AlterAzioni formato da Clelia Sguera e Matteo Notarangelo ai violini, Francesco Capuano alla Viola, al violoncello, ed Elisabetta Diomede al pianoforte. In programma le più famose arie tratte dal repertorio tradizionale ma anche qualche preziosa rarità affidata alle voci, in particolar modo alla voce del mezzosoprano di Giulia Diomede.Il quartetto d'archi eseguirà alcuni brani lirici tratti dal repertorio ottocentesco in arrangiamenti appositamente realizzati per l'ensemble in occasione dell'evento coratino.Il Concerto lirico di Buon Anno si inserisce all'interno di una mini rassegna che l'associazione AlterAzioni propone per il calendario degli eventi natalizi nel Comune di Corato per il terzo anno consecutivo, la rassegna è stata avviata lo scorso 13 dicembre presso il Santuario Parrocchia Madonna delle Grazie in occasione della festa di Santa Lucia ed è proseguita con concerti tenuti in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Tattoli De Gasperi di Corato, presso il plesso di via Gravina.La proposta dell'associazione biscegliese, anche per l'edizione 2026, ha voluto caratterizzarsi per varietà e inclusività, ma anche per trasversalità dei repertori proposti dalla classica al jazz, dalla lirica alla musica contemporanea.L'appuntamento è nella Sala Verde del Comune di Corato alle ore 19:30, è consigliata la prenotazione (3476581043) vista la poca disponibilità di posti e le dimensioni della sala che ospiterà il concerto.