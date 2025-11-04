Recuperate due auto rubate. Una è stata ritrovata contro il guardrail

Prosegue l'impegno dellanel contrasto ai reati predatori nella zona a nord di Bari. Infatti, una pattuglia dell'istituto di vigilanza di Corato ha recuperato un'auto risultata provento di un furto denunciato a Ruvo di Puglia, città in cui nei giorni scorsi è stata rinvenuta un'altra auto, in parte smontata, rubata a Molfetta.Il primo ritrovamento è avvenuto questa mattina, quando una pattuglia, lungo la strada esterna Francavilla Ruvo-Corato, ha notato unache aveva avuto un sinistro stradale dopo essersi schiantata contro il guardrail. All'interno non era presente nessuno e l'auto aveva riportato alcuni danni nelle parti meccaniche e nella carrozzeria. Sul posto sono intervenuti idella, i quali hanno effettuato un controllo delle targhe: l'auto è risultata rubata a Ruvo.Sul posto sono intervenute altre pattuglie in supporto, ma gli occupanti erano riusciti a far perdere le proprie tracce. Il veicolo è stato recuperato per la successiva restituzione al proprietario e sono ora in corso gli accertamenti ed i rilievi tecnici finalizzati ad identificare chi è stato in possesso del mezzo. Domenica mattina, invece, un'altra, rubata a Molfetta e parzialmente cannibalizzata, è stata ritrovata occultata in un fondo agricolo in contrada Roselli, nell'agro di Ruvo.Sul posto, per i primi accertamenti, è intervenuta la. Nel pomeriggio di domenica, invece, sono stati segnalati almeno due tentativi di effrazione ad altrettante auto parcheggiate nel centro abitato di Ruvo. Verosimilmente, la presenza delle pattuglie delladeve aver fatto desistere i malintenzionati.