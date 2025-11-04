Cronaca
Recuperate due auto rubate. Una è stata ritrovata contro il guardrail
L'episodio oggi sulla strada esterna Francavilla Ruvo di Puglia-Corato. L'auto, una Fiat Panda, era stata rubata a Ruvo
Corato - martedì 4 novembre 2025 10.32
Prosegue l'impegno della Metronotte nel contrasto ai reati predatori nella zona a nord di Bari. Infatti, una pattuglia dell'istituto di vigilanza di Corato ha recuperato un'auto risultata provento di un furto denunciato a Ruvo di Puglia, città in cui nei giorni scorsi è stata rinvenuta un'altra auto, in parte smontata, rubata a Molfetta.
Il primo ritrovamento è avvenuto questa mattina, quando una pattuglia, lungo la strada esterna Francavilla Ruvo-Corato, ha notato una Fiat Panda che aveva avuto un sinistro stradale dopo essersi schiantata contro il guardrail. All'interno non era presente nessuno e l'auto aveva riportato alcuni danni nelle parti meccaniche e nella carrozzeria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, i quali hanno effettuato un controllo delle targhe: l'auto è risultata rubata a Ruvo.
Sul posto sono intervenute altre pattuglie in supporto, ma gli occupanti erano riusciti a far perdere le proprie tracce. Il veicolo è stato recuperato per la successiva restituzione al proprietario e sono ora in corso gli accertamenti ed i rilievi tecnici finalizzati ad identificare chi è stato in possesso del mezzo. Domenica mattina, invece, un'altra Fiat Panda, rubata a Molfetta e parzialmente cannibalizzata, è stata ritrovata occultata in un fondo agricolo in contrada Roselli, nell'agro di Ruvo.
Sul posto, per i primi accertamenti, è intervenuta la Polizia Locale. Nel pomeriggio di domenica, invece, sono stati segnalati almeno due tentativi di effrazione ad altrettante auto parcheggiate nel centro abitato di Ruvo. Verosimilmente, la presenza delle pattuglie della Metronotte deve aver fatto desistere i malintenzionati.
Il primo ritrovamento è avvenuto questa mattina, quando una pattuglia, lungo la strada esterna Francavilla Ruvo-Corato, ha notato una Fiat Panda che aveva avuto un sinistro stradale dopo essersi schiantata contro il guardrail. All'interno non era presente nessuno e l'auto aveva riportato alcuni danni nelle parti meccaniche e nella carrozzeria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, i quali hanno effettuato un controllo delle targhe: l'auto è risultata rubata a Ruvo.
Sul posto sono intervenute altre pattuglie in supporto, ma gli occupanti erano riusciti a far perdere le proprie tracce. Il veicolo è stato recuperato per la successiva restituzione al proprietario e sono ora in corso gli accertamenti ed i rilievi tecnici finalizzati ad identificare chi è stato in possesso del mezzo. Domenica mattina, invece, un'altra Fiat Panda, rubata a Molfetta e parzialmente cannibalizzata, è stata ritrovata occultata in un fondo agricolo in contrada Roselli, nell'agro di Ruvo.
Sul posto, per i primi accertamenti, è intervenuta la Polizia Locale. Nel pomeriggio di domenica, invece, sono stati segnalati almeno due tentativi di effrazione ad altrettante auto parcheggiate nel centro abitato di Ruvo. Verosimilmente, la presenza delle pattuglie della Metronotte deve aver fatto desistere i malintenzionati.