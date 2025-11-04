La Fiat Panda recuperata dalla Metronotte
La Fiat Panda recuperata dalla Metronotte
Cronaca

Recuperate due auto rubate. Una è stata ritrovata contro il guardrail

L'episodio oggi sulla strada esterna Francavilla Ruvo di Puglia-Corato. L'auto, una Fiat Panda, era stata rubata a Ruvo

Corato - martedì 4 novembre 2025 10.32
Prosegue l'impegno della Metronotte nel contrasto ai reati predatori nella zona a nord di Bari. Infatti, una pattuglia dell'istituto di vigilanza di Corato ha recuperato un'auto risultata provento di un furto denunciato a Ruvo di Puglia, città in cui nei giorni scorsi è stata rinvenuta un'altra auto, in parte smontata, rubata a Molfetta.

Il primo ritrovamento è avvenuto questa mattina, quando una pattuglia, lungo la strada esterna Francavilla Ruvo-Corato, ha notato una Fiat Panda che aveva avuto un sinistro stradale dopo essersi schiantata contro il guardrail. All'interno non era presente nessuno e l'auto aveva riportato alcuni danni nelle parti meccaniche e nella carrozzeria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, i quali hanno effettuato un controllo delle targhe: l'auto è risultata rubata a Ruvo.

Sul posto sono intervenute altre pattuglie in supporto, ma gli occupanti erano riusciti a far perdere le proprie tracce. Il veicolo è stato recuperato per la successiva restituzione al proprietario e sono ora in corso gli accertamenti ed i rilievi tecnici finalizzati ad identificare chi è stato in possesso del mezzo. Domenica mattina, invece, un'altra Fiat Panda, rubata a Molfetta e parzialmente cannibalizzata, è stata ritrovata occultata in un fondo agricolo in contrada Roselli, nell'agro di Ruvo.

Sul posto, per i primi accertamenti, è intervenuta la Polizia Locale. Nel pomeriggio di domenica, invece, sono stati segnalati almeno due tentativi di effrazione ad altrettante auto parcheggiate nel centro abitato di Ruvo. Verosimilmente, la presenza delle pattuglie della Metronotte deve aver fatto desistere i malintenzionati.
  • Furti Corato
  • Metronotte Corato
Dario La Forgia (M5S): “Con Giuseppe Conte per una Puglia più giusta e sostenibile”
4 novembre 2025 Dario La Forgia (M5S): “Con Giuseppe Conte per una Puglia più giusta e sostenibile”
Felice Spaccavento: “Nuove tutele per i caregiver, non possiamo lasciare solo chi si prende cura di chi ha più bisogno”
4 novembre 2025 Felice Spaccavento: “Nuove tutele per i caregiver, non possiamo lasciare solo chi si prende cura di chi ha più bisogno”
Altri contenuti a tema
Emergenza furti nelle attività commerciali, recuperate anche due auto rubate Emergenza furti nelle attività commerciali, recuperate anche due auto rubate L'escalation di raid notturni negli esercizi privati di Corato ha assunto dimensioni rilevanti. Altri due colpi tentati negli ultimi giorni
Sventato l'ennesimo furto di pannelli fotovoltaici, ladri in fuga Sventato l'ennesimo furto di pannelli fotovoltaici, ladri in fuga L'intervento di una pattuglia della Vigilanza Giurata in un impianto in contrada Papparicotta. Indagano i Carabinieri
Ladri di notte nel bar Dolce Amaro: in fuga con i soldi del registratore di cassa Ladri di notte nel bar Dolce Amaro: in fuga con i soldi del registratore di cassa Il colpo in via Gravina, ad angolo con via Palermo. Il bottino ammonta a pochi spiccioli e alcuni prodotti, indagano i Carabinieri
Le videocamere riprendono il furto in un campo fotovoltaico: ma il colpo sfuma Le videocamere riprendono il furto in un campo fotovoltaico: ma il colpo sfuma I fatti risalgono alla notte fra lunedì e martedì. I ladri sono stati messi in fuga dall'intervento della Vigilanza Giurata
Corato: la "zona rossa" non frena il crimine Corato: la "zona rossa" non frena il crimine Un mese di vigilanza intensiva, ma spaccio e microcriminalità resistono agli sforzi delle forze dell'ordine
1 Panificio nel mirino ladri in azione nella notte Panificio nel mirino ladri in azione nella notte Intorno alla mezzanotte ignoti hanno forzato la serranda e agito indisturbati. Sul posto i carabinieri.
Controlli rafforzati, sventato il primo furto di olive a Corato Controlli rafforzati, sventato il primo furto di olive a Corato L'episodio in un terrno agricolo in contrada Torre Mascoli, malviventi in fuga dopo l'intervento della Metronotte
Escalation di furti: parrucchiere ripulito durante la pausa pranzo Escalation di furti: parrucchiere ripulito durante la pausa pranzo È successo ieri pomeriggio in via Cairoli: svaligiato il registratore di cassa. Derubato anche il negozio Rossoharmonia
Incendio nella notte a Corato: fiamme in un locale
3 novembre 2025 Incendio nella notte a Corato: fiamme in un locale
Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate: il programma di Corato
3 novembre 2025 Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate: il programma di Corato
Cimitero di Corato, completati i lavori di riqualificazione
3 novembre 2025 Cimitero di Corato, completati i lavori di riqualificazione
È online CanosaViva: una nuova rotta per l’informazione cittadina
3 novembre 2025 È online CanosaViva: una nuova rotta per l’informazione cittadina
Jò a Jò: aperta la manifestazione di interesse per ristoratori, produttori tipici, scuole e associazioni
3 novembre 2025 Jò a Jò: aperta la manifestazione di interesse per ristoratori, produttori tipici, scuole e associazioni
Corato, altra prestazione d’alto livello: Noicattaro battuto 3-0
2 novembre 2025 Corato, altra prestazione d’alto livello: Noicattaro battuto 3-0
Due feriti in un incidente su via Castel del Monte
2 novembre 2025 Due feriti in un incidente su via Castel del Monte
Emergenza furti nelle attività commerciali, recuperate anche due auto rubate
2 novembre 2025 Emergenza furti nelle attività commerciali, recuperate anche due auto rubate
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.