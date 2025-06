Referendum abrogativo, a Corato il comizio pubblico a favore del "Sì"

Ilha organizzato un comizio pubblico che si terrà domani sera, venerdì 6 giugno, alle ore 20, in piazza Cesare Battisti, in vista del referendum abrogativo di domenica 8 e lunedì 9 giugno.L'iniziativa nasce per condividere con la città le motivazioni alla base del voto favorevole al referendum, di cui quattro quesiti sono sul lavoro e uno sulla cittadinanza.Ad aprire la serata sarà, in rappresentanza del Comitato Referendario locale. Seguiranno gli interventi di, attrice e attivista, del sindaco, segretario generale FIOM CGIL.Sarà un momento di confronto aperto e appassionato, per riaffermare l'importanza della partecipazione popolare e il valore del "sì" come scelta di progresso, diritti e giustizia sociale.«Invitiamo tutte e tutti a partecipare. La democrazia si costruisce insieme, un SÌ alla volta».