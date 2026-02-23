Voto
Referendum sulla Giustizia: convocata la commissione elettorale per la nomina degli scrutatori a Corato

La Commissione Elettorale si riunisce il 27 febbraio

Corato - lunedì 23 febbraio 2026
In vista del Referendum Costituzionale che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, indetto con decreto del Presidente della Repubblica Italiana, il Comune di Corato rende noto che la Commissione Elettorale Comunale è convocata in pubblica adunanza per procedere alla nomina degli scrutatori.

La seduta si svolgerà giovedì 27 febbraio 2026 alle ore 10.00 presso la sede comunale. La nomina degli scrutatori destinati agli uffici di sezione per il referendum costituzionale avverrà tramite sorteggio tra gli iscritti all'albo.

Al fine di garantire la massima trasparenza, il sorteggio sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Corato.

Il referendum sottoporrà al voto popolare il testo della legge di revisione costituzionale concernente modifiche agli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione, in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.
