Referendum sulla Giustizia: a Corato un incontro sulle ragioni del No

Si svolgerà il 27 febbraio alla Biblioteca Comunale

Corato - martedì 24 febbraio 2026 11.26 Comunicato Stampa
Il 27 febbraio 2026, alle ore 18.30, presso la Sala Multimediale della Biblioteca Comunale "M.R. Imbriani" di Corato, sita in Largo Plebiscito 21, si terrà un incontro sul tema referendum sulla riforma costituzionale della magistratura, intitolato "Le ragioni del no". L'incontro sarà preceduto da un'utile e certamente interessante relazione storico-costituzionale del Docente di storia e filosofia dell'Istituto d'Istruzione Superiore "A.Oriani-L.Tandoi" Giovanni Capurso.

All'incontro interverranno due illustri relatori: l'esimio prof. Nicola Colaianni e l'avv. Lia Caldarola. La cittadinanza è invitata a partecipare.
Altri contenuti a tema
