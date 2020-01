Regionali 2020, ecco come votare per le primarie del centrosinistra

CHI PUO' VOTARE

sezione registrati del portale dedicato alle primarie.

COME SI VOTA

Domenica 12 gennaio gli elettori del centrosinistra potranno recarsi alle urne delle primarie per stabilire chi tra Fabiano Amati, Elena Gentile, Michele Emiliano e Leonardo Palmisano sarà il candidato alla carica di governatore della Puglia alle prossime elezioni regionali.Anche a Corato sarà allestito un seggio nel Conudamagi Caffè in via Canova 42.I cittadini italiani iscritti alle liste elettorali possono votare 12 gennaio portando con sé un documento di riconoscimento, e il contributo di almeno 1 euro.Gli allettati, le ragazze e i ragazzi di età compresa fra 16 e 18 anni e coloro che voteranno in altro comune devono utilizzare il modulo apposito suAttraverso "Trova il Seggio" inserendo il comune di residenza e la sezione elettorale indicata sulla tua tessera elettorale, o se sei un fuorisede il comune dove ti troverai.Successivamente potrai cercare sul il seggio in cui potrai votare.Le elezioni primarie per il Governatore della Regione Puglia si svolgeranno domenica 12 gennaio. I seggi saranno aperti dalle ore 8:00 alle ore 20:00.Per votare è necessario recarsi al seggio con un documento di riconoscimento in corso di validità, un contributo minimo di un euro.Gli elettori fuorisede, che si siano precedentemente registrati online, devono presentarsi con un documento di riconoscimento e un contributo minimo di un euro.L'elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno sul nome del candidato o della candidata scelta.