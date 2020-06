Regionali in Puglia, Ivan Scalfarotto verso la candidatura per ItaliaViva

Non c'è ancora una data certa per le elezioni regionali che si prospettano per l'autunno ma è nel vivo il toto nomi dei candidati alla presidenza della regione.Sarebbe il sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ivan Scalfarotto il nome scelto da Matteo Renzi per correre alla candidatura di Governatore della Puglia per ItaliaViva.Ivan Scalfarotto, pescarese di nascita e foggiano per formazione, un uomo forte del partito di Renzi dal settembre 2019, sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, tanto quanto la Bellanova che però è già Ministro delle Politiche Agricole e forestali e forse meno interessata alla poltrona di Governatore della Puglia.L'ufficialità arriverà a breve entro la prossima settimana, poi potrebbe iniziare la vera e propria campagna elettorale dopo la scelta del centrodestra. Intanto il sottosegretario non si sbilancia, dicendosi "a disposizione del partito", ma potrebbe essere lui l'antagonista di Michele Emiliano alle Regionali insieme ad un papabile Fitto per il centrodestra se dovesse spuntarla su Altieri per la Lega.Già note le candidature del Movimento 5 Stelle che punta su Antonella Laricchia e dell'ex consigliere regionale pentastellato Mario Conca con una lista civica indipendente.