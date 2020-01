Regionali, nel M5S quindici aspiranti candidati presidente

Il quadro dei candidati alla presidenza della Regione inizia a delinearsi dopo la conferma di Michele Emiliano per il centrosinistra e la scelta del centrodestra che sembra indirizzata (anche se non ci sono conferme) su Raffaele Fitto. Renzi e Calenda hanno annunciato di schierare un proprio candidato e il Movimento Cinque Stelle si accinge a scegliere il proprio nome sulla piattaforma Rousseau tra una rosa di quindici candidati.Si tratta di: Cristian Casili (43 anni Nardò ), Antonella Laricchia (33 anni Adelfia), Michele Loseto (49 anni Bari), Mario Conca (48 anni Poggiorsini), Nicola Rogliero (33 anni Bari), Antonio Trevisi (43 anni Cavallino ), Matteo Biancofiore (58 anni San Giovanni Rotondo), Raffaele Renna (69 anni Trepuzzi), Francesco Mangione (33 anni San Severo), Francesco Formica (31 anni Mesagne), Angelo Amato (54 anni Lecce), Francesco Spagnulo (50 anni Torricella), Domenico Cirasole (46 anni Altamura), Pietro Luccarelli (51 anni Crispiano), Caterina Grittani (57 anni Bitritto). Quindici candidati tra cui spiccano i nomi di quattro consiglieri regionali uscenti ovvero Laricchia, Conca, Trevisi e Casili.«Questi giorni di esposizione pubblica dei nominativi - scrivono sul Blog delle Stelle - sono estremamente importanti sia per consentire agli iscritti di guardare con attenzione i profili dei candidati e poter scegliere con la massima consapevolezza il giorno del voto, sia per permettere al Collegio dei probiviri di recepire ulteriori segnalazioni utili a tutela del MoVimento 5 Stelle».Quattro giorni per valutare i profili per gli attivisti e gli iscritti al Movimento, che il prossimo 20 gennaio dovranno esprimere la loro preferenza così da iniziare davvero la campagna elettorale verso le elezioni di maggio.