Regione Puglia riduce il super ticket da 10 a 0,50 euro

Riduzione del super ticket da 10 euro a 0,50 centesimi. È quanto ha deliberato la Giunta regionale di Puglia nella seduta di ieri, in conformità alla legge finanziaria."È opportuno precisare - comunica la Regione - che il D.M. non permette la totale cancellazione, ma la sola riduzione. La Puglia ha ridotto al minimo possibile il super ticket portandolo a soli 0,50 centesimi, una riduzione di 9,50 euro per ciascuna ricetta".Potranno usufruire della riduzione, tutti gli assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico (codice di esenzione E96 e codice di esenzione E94); gli assistiti minorenni privi di esenzione; e tutti coloro avente età uguale o superiore a 65 anni privi di esenzione.La riduzione del super ticket decorrerà, cosi come previsto dal Decreto, dopo l'approvazione da parte del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e da parte del Tavolo per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005."Entro tale data di avvio saranno predisposti gli adeguamenti ai sistemi informativi regionali senza alcun adempimento da parte degli assistiti. Non sarà dunque necessario per gli assistiti - precisa Regione Puglia - recarsi presso gli uffici Asl per ottenere le esenzioni ma queste verranno operate automaticamente dagli uffici".