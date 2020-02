Renzi chiama Mastromauro. Sarà lei la sfidante di Emiliano?

Marina Mastromauro sarebbe il nome ideale per Matteo Renzi da contrapporre alla forte candidatura di Michele Emiliano e far guadagnare al costituendo polo liberaldemocratico uno scranno in Consiglio Regionale.È l'indiscrezione apparsa sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, in un articolo a firma di Francesco Strippoli.Secondo il dorso del Corriere della Sera l'imprenditrice coratina sarebbe stata contattata, molto discretamente, negli ultimi giorni da emissari del leader di Italia Viva per tastare una eventuale disponibilità a concorrere per la carica di governatore della Puglia. Mastromauro si sarebbe presa del tempo per riflettere prima di accogliere o rifiutare la proposta.La candidatura del polo liberaldemocratico sarebbe sostenuta, oltre che da Italia Viva, anche dai partiti di Azione di Calenda e di +Europa.