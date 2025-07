Restauro del Baldacchino di San Cataldo: visionati i lavori alla Sartoria Sobrietà

Questa mattina, alcuni componenti della Deputazione assieme al Sindaco, si sono recati presso la Sartoria Sobrietà Srl, per visionare i lavori di restauro del Baldacchino Processionale di San Cataldo.L'amministrazione Comunale tramite la Deputazione Maggiore di San Cataldo ha affidato alla Sartoria Sobrietà la delicata missione di restaurare il Baldacchino storico realizzato nel 1837, un prezioso manufatto liturgico segnato dal tempo e da numerosi interventi improvvisati che, nel corso degli anni, ne avevano compromesso l'integrità. L'opera è stata accolta con profondo senso di responsabilità e rispetto, per restituire dignità e splendore a un simbolo caro alla devozione e alla memoria della comunità.La Sartoria Sobrietà Srl nasce nel 2022 per volontà della titolare Maddalena Squicciarini, sarta professionale e figlia d'arte. Con passione e competenza, Maddalena ha scelto di specializzarsi nel settore ecclesiastico, dedicandosi sia alla realizzazione di abbigliamento per il clero, che di paramenti liturgici per la Celebrazione, oltre al restauro tessile conservativo di manufatti sacri. Originaria di Bitetto, ha scelto Corato come sede della sua sartoria, punto strategico tra le diocesi di Andria, Trani, Molfetta e Altamura, crocevia di spiritualità e tradizione.