Partito Democratico
Partito Democratico
Politica

Rischio chiusura ospedale di Corato: i chiarimenti del Partito Democratico

La nota del PD Corato

Corato - lunedì 16 marzo 2026 12.12 Comunicato Stampa
«In nessun programma ed in nessun piano di riordino regionale è scritto che l'ospedale di Corato sarà chiuso. "Sono tutte fandonie" ci ripete il segretario regionale del Partito Democratico, Domenico De Santis, consigliere regionale e componente della commissione regionale sulla sanità, da noi interpellato per chiedere lumi a riguardo. Tutt'altro! Si stanno valutando concrete possibilità di rinforzare la sua offerta di servizi e posti letto», è la dichiarazione del Partito Democratico Corato in merito al rischio della chiusura dell'ospedale di Corato.

«Ebbene sì: il disavanzo della regione Puglia ammonta a 369 milioni di euro e l'innalzamento dei costi relativi alla sanità, stimato dallo stesso ministero della sanità nei termini di +4%, risulta compensato solo parzialmente dallo stanziamento statale pari all'1%. Quindi è sufficiente far di conto per rendersi conto della causa del deficit! Tale aumento non è imputabile ad una gestione ordinaria inefficiente, come maliziosamente si sostiene nei comunicati stampa diffusi venerdì dall'inconcludente centrodestra, ma le cause che hanno inciso sull'aumento della spesa sono:
  • mobilità passiva (pazienti che vanno a curarsi in altre regioni) che la regione Puglia deve rimborsare a piè di lista;
  • aumento della spesa farmaceutica
  • costo del personale per i rinnovi contrattuali e le assunzioni.
Pertanto lo sbilancio è determinato dalla differenza tra i miseri trasferimenti del ministero della sanità, 120 milioni, e le spese - in Puglia 369 milioni - in progressivo aumento, che le regioni devono sostenere».

«Invero il problema del deficit di bilancio è un problema che sta investendo tutte le regioni italiane. Difatti il Piemonte, governato dalla destra, denuncia un deficit di bilancio di 879 milioni, piu del doppio di quello scandalosamente denunciato dalla destra pugliese, con una popolazione circa pari alla Puglia, e con fenomeno di migrazione sanitario inesistente».

«Anche nella regione Lombardia, roccaforte della Lega, è stato denunciato un buco di bilancio, o meglio una voragine pari a un miliardo e seicento milioni di euro. Pertanto l'analisi dei dati che emergono con il confronto con le ricche e potenti regioni del nord mettono a nudo l'ipocrisia della destra che sfrutta i problemi per una ridicola campagna elettorale senza proposte. Ed i punti critici che secondo l'assessore lombardo Bertolaso hanno determinato la "voragine" sono i medesimi della regione Puglia: rinnovi del personale ed impennata dei costi per i farmaci. Dunque la ragione del deficit strutturale (ovvero dei costi che superano di gran lunga i miseri ed insoddisfacenti trasferimenti nazionali) è causato dal sottofinanziamento, in specie al sud, della sanità pubblica, e non dalla gestione».

«Sottofinanziamento che le opposizioni puntualmente denunciano in occasione delle leggi di bilancio, compreso quello in corso, ma che la Meloni ignora sebbene sia consapevole che il conto, come avviene con la Puglia, lo dovranno pagare i cittadini delle regioni che denunciano un inevitabile deficit di bilancio».

«Deficit che le regioni devono fronteggiare con senso di responsabilità, pur in presenza delle speculazioni delle destre locali che, silenti e conniventi con il governo in occasione delle leggi di bilancio, fingono di non conoscere la natura e la dimensione del problema nazionale causato dal sottofinanziamento, per almeno due miliardi l'anno, del sistema sanitario», così conclude il PD.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • eventi
Ospedale di Corato a rischio. L'associazione politica Polis: «Una scelta profondamente sbagliata»
16 marzo 2026 Ospedale di Corato a rischio. L'associazione politica Polis: «Una scelta profondamente sbagliata»
Al Tribunale di Trani l’omaggio degli studenti dell’Oriani-Tandoi di Corato alle vittime di mafia
16 marzo 2026 Al Tribunale di Trani l’omaggio degli studenti dell’Oriani-Tandoi di Corato alle vittime di mafia
Altri contenuti a tema
A Corato la presentazione del Comitato Puglia per la sensibilizzazione su Neurosviluppo e Neurodivergenze Eventi A Corato la presentazione del Comitato Puglia per la sensibilizzazione su Neurosviluppo e Neurodivergenze Si terrà alle ore 16:30 di venerdì 13 marzo 2026 presso la Sala multimediale della Biblioteca comunale
Fondazione SECA presenta "The man Jesus", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù Speciale Fondazione SECA presenta "The man Jesus", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù In programma il 21 marzo al Polo Museale di Trani
In memoria di Peppino Impastato: a Corato l'incontro con il fratello Giovanni Vita di Città In memoria di Peppino Impastato: a Corato l'incontro con il fratello Giovanni In programma mercoledì 11 marzo
“Cuore di donna”: a Corato uno screening gratuito per la prevenzione della malattia cardiaca femminile Vita di Città “Cuore di donna”: a Corato uno screening gratuito per la prevenzione della malattia cardiaca femminile Appuntamento previsto l'8 marzo
A Corato sette workshop gratuiti dedicati alle donne Eventi A Corato sette workshop gratuiti dedicati alle donne Il programma completo
Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo Speciale Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo Uno spettacolo teatrale con Sara Santucci e Chiara Dimaggio
"In Gamba": a Corato l'incontro con la sociologa Daniela Ciaffi Eventi "In Gamba": a Corato l'incontro con la sociologa Daniela Ciaffi Si svolgerà il 26 febbraio
L’istituto Comprensivo Tattoli - de Gasperi protagonista al progetto “In Gamba” Vita di Città L’istituto Comprensivo Tattoli - de Gasperi protagonista al progetto “In Gamba” «Investire nella mobilità sostenibile significa investire nel futuro dei nostri studenti»
Cinque auto incendiate tra Bitonto, Corato, Ruvo e Terlizzi
16 marzo 2026 Cinque auto incendiate tra Bitonto, Corato, Ruvo e Terlizzi
Solennità del 19 marzo a Corato: il programma della parrocchia e confraternita di San Giuseppe
16 marzo 2026 Solennità del 19 marzo a Corato: il programma della parrocchia e confraternita di San Giuseppe
Nuovi orari ferroviari Corato: disagi e criticità
16 marzo 2026 Nuovi orari ferroviari Corato: disagi e criticità
M5S Corato: un piano da 20 milioni di euro per il futuro della città
16 marzo 2026 M5S Corato: un piano da 20 milioni di euro per il futuro della città
Nuova flotta di Ferrotramviaria: estensione del servizio nelle giornate festive anche a Corato
16 marzo 2026 Nuova flotta di Ferrotramviaria: estensione del servizio nelle giornate festive anche a Corato
Aggredito e rapinato imprenditore andriese 
16 marzo 2026 Aggredito e rapinato imprenditore andriese 
Fondazione SECA presenta "The man Jesus ", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù
16 marzo 2026 Fondazione SECA presenta "The man Jesus", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù
Tra storia e futuro: i 100 anni della Parrocchia San Domenico
15 marzo 2026 Tra storia e futuro: i 100 anni della Parrocchia San Domenico
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.