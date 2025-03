Decesso di un operaio in un appartamento durante i lavori di ristrutturazione

Si indaga per scoprire le cause del decesso

Un operaio, impegnato nei lavori di pitturazione in un appartamento in ristrutturazione situato in via Beniamino Gigli, è stato trovato morto ieri mattina .L'uomo probabilmente si trovava nell'abitazione già dal giorno precedente.I familiari preoccupati hanno allertato i carabinieri ed il 118 che hanno trovato il corpo dell'operaio .Sul posto anche gli ispettori dello SpesalResta da chiarire,da parte della Procura di Trani , se il decesso sia dovuto a un incidente sul lavoro o a un malore improvviso.