Corato deve tornare una città sicura

Non è più possibile continuare ad assistere inermi alla escalation di violenza e criminalità che sta compromettendo la normale vita cittadina.Non si può permettere che la Città si arrenda alla delinquenza.L'ultima sparatoria, avvenuta in pieno centro, è la dimostrazione della gravità del fenomeno.Per troppo tempo l'Amministrazione ha sottovalutato il problema nella errata convinzione che tutto fosse "sotto controllo".Ci è stato finanche detto che il problema dipendesse dai cittadini che non denunciavano.Non è così!La situazione è fuori controllo perché finora, minimizzando gli episodi criminali e quasi giustificando gli autori, non è stata attuata alcuna politica di contrasto.Ai quotidiani atti incendiari e furti si sono tragicamente aggiunte azioni violente e sparatorie tra la gente; episodi che hanno cambiato le abitudini di vita della Città, lasciando spazio alla paura e al senso di insicurezza.La criminalità ha già bloccato il regolare svolgimento della festa patronale, ha minato l'iniziativa imprenditoriale, ha privato i ragazzi della loro spensieratezza e le famiglie della tranquillità.L'immagine della Città è fortemente compromessa.Fino a che punto dobbiamo arrivare per iniziare ad agire in maniera incisiva?Certo, in conseguenza della reiterata sottovalutazione del problema, oggi la questione sicurezza è diventata una emergenza di non facile soluzione.Tuttavia, bisogna agire!Sconcerta la inattività dell'Amministrazione comunale, che ad oggi non ha adottato alcunprovvedimento in attuazione di quanto deliberato nella seduta del Consiglio Comunale del 12/11/2024.Non è stato istituito il presidio fisso di Polizia Locale in piazza Di Vagno, piazza Cesare Battisti ed altri luoghi nevralgici della Città, né il servizio appiedato di Polizia Locale né tantomenol'osservatorio permanente sulla sicurezza urbana.Non c'è traccia di interventi volti ad incrementare l'illuminazione pubblica, anzi, con i nuovi impiantila Città è precipitata nel buio.Non sono stati attivati i promessi servizi di controllo della Polizia Locale nella zona industriale e residenziale.D'altra parte, per fare quanto previsto c'è bisogno di personale e risorse.L'Amministrazione, al contrario, sta adottando una politica assunzionale che finora non ha prodottoil potenziamento del Corpo di Polizia Locale.Le risorse stanziate per la sicurezza nel bilancio di previsione 2025 sono molto meno di quanto spesonel 2024, il fondo per il lavoro straordinario riservato alla Polizia Locale è irrisorio, ed in ultimo, ilsettore è privo di assessore al ramo.La sicurezza è un diritto imprescindibile, che non può essere sacrificato dinanzi a logiche di bilancioo scelte politiche di corto respiro, fino ad oggi incentrate su mero assistenzialismo e contributi apioggia senza una visione a lungo termine.Tutti i partiti e i movimenti di opposizione si faranno promotori di ogni iniziativa volta a mantenerealta l'attenzione sul problema della sicurezza in Città, affinchè Corato possa tornare ad essere sicura.Si inizi con la convocazione immediata della commissione sicurezza per fare squadra e mettere incampo tutte le possibili azioni a difesa della nostra comunità.Bisogna agire, subito e ad ogni costo. Noi ci siamo!I partiti e i movimenti di opposizione