Daspo urbano a soggetti tendenzialmente dediti ad attività illecite

Si è svolto nella Prefettura di Bari, il Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica convocato dal Prefetto Dott. Francesco Russo, su richiesta del Sindaco di Corato Prof. Corrado Nicola De Benedittis.All'ordine del giorno, la questione sicurezza a Corato.All'indomani del grave episodio verificatosi in piazza Di Vagno, la settimana scorsa, caratterizzato da un agguato a mano a armata, in cui in particolare una ragazza è rimasta seriamente ferita, il Sindaco De Benedittis aveva scritto al Prefetto di Bari per chiedere la convocazione del Comitato Provinciale, tempestivamente accordata.Hanno partecipato alla seduta di questa mattina, il Prefetto di Bari Dott. Russo, il Questore di Bari Dott. Massimo Gambino, il Generale Provinciale dei Carabinieri Gianluca Trombetti e il Generale Provinciale della Guardia di finanza Pasquale Russo.Il Sindaco De Benedittis è stato accompagnato dal Consigliere comunale Presidente della Commissione sicurezza Mimmo Pisicchio e dal Comandante della Polizia Locale Dott. Michele Bucci.Dal Comitato è emersa una piena condivisione di vedute tra Forze dell'ordine, Prefettura e Amministrazione comunale di Corato, sulla necessità di confermare e rafforzare presidio del territorio, attività investigativa e spirito di collaborazione tra enti istituzionali, da tempo in essere.Si è convenuto anche sulla opportunità di verificare la possibilità di ricorrere al Daspo urbano, come proposto dal Sindaco De Benedittis, al fine di impedire, a soggetti tendenzialmente dediti ad attività illecite, di stazionare in luoghi pubblici, nevralgici come piazze e strade limitrofi.A tal fine, si procederà, d'intesa con Polizia locale, Forze dell'ordine e Prefettura a definire una proposta di modifica del regolamento comunale di Polizia Locale, da sottoporre in tempi brevi all'esame delle relative Commissioni consiliari e quindi all'approvazione del Consiglio comunale di Corato.È emersa anche l'importanza di un allineamento dei regolamenti comunali dei Comuni metropolitani.Il Sindaco De Benedittis, infatti, in qualità di coordinatore provinciale di Avviso Pubblico e di vicepresidente dell'Assemblea dei Sindaci metropolitani, ha proposto una conferenza di coordinamento tra Sindaci e Prefettura con il coinvolgimento di Anci Puglia e Avviso Pubblico."Ho ringraziato sia il Prefetto per la costante attenzione che sta riservando al Comune di Corato, sia tutte le Forze dell'ordine per il lavoro significativo che stanno svolgendo in città. - dichiara il Sindaco De Benedittis - Il messaggio forte e chiaro che deve passare è che nessun soggetto che si commette reati rimarrà impunito.Confido nell'attività investigativa in corso che certamente darà importanti risultati.Nel frattempo, come Amministrazione comunale stiamo da tempo mettendo in campo tutti gli strumenti consentiti dalla legge per creare le migliori condizioni affinché il lavoro delle Forze dell'ordine possa essere efficace e incisivo.Il prossimo passo sarà l'applicazione del Daspo urbano.Sono lieto che tale proposta abbia trovato condivisione all'interno del Comitato Provinciale.Avvertiamo tutta l'urgenza e l'importanza di vincere anche questa sfida sulla questione sicurezza."