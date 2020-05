Rocambolesco inseguimento da Corato a Spinazzola, vigilanti bloccano tre persone

Soltanto pochi giorni fa un determinante intervento delle guardie della Vigilanza Giurata di Corato aveva scongiurato il furto di un motocarro su cui era caricata una motozappa. Il proprietario del mezzo si era pericolosamente aggrappato al veicolo pur di non farselo rubare. Una azione fortunatamente senza gravi conseguenze.Nella giornata di ieri, sempre gli operatori della Vigilanza Giurata di Corato sono stati impegnati in un rocambolesco inseguimento a forte velocità, iniziato nelle campagne di Corato e terminato a Spinazzola.La pattuglia, in servizio in zona Bosco Comunale, ha intercettato un'automobile sospetta a bordo della quale si trovavano tre persone. Avvicinatosi all'automobile, l'operatore ha richiesto di attendere l'arrivo di una volante del commissariato di Polizia, allertata dalla centrale operativa dell'istituto di vigilanza. A questa richiesta, però, l'uomo alla guida dell'automobile ha ingranato la marcia scappando in direzione Castel del Monte.Ne è sorto un pericoloso inseguimento: intanto il vigilante aveva allertato anche il numero di servizio 112 mantenendo costantemente il collegamento con l'operatore che, da remoto, seguiva il percorso dei fuggitivi. Una attività di concerto che ha consentito di far convergere nell'inseguimento gazzelle dei carabinieri di Minervino Murge e Spinazzola oltre a una volante della Polizia Stradale.Il pericoloso inseguimento si è concluso alle porte di Spinazzola. Non avendo più scampo i fuggitivi sono stati costretti a fermarsi. Affidati ai Carabinieri sono stati condotti in caserma per i provvedimenti di rito.«Purtroppo le nostre campagne e le zone residenziali, in questo periodo, sono oggetto di continui assalti di gruppi di malavitosi che rubano mezzi agricoli e autovetture ai contadini impegnati nei lavori. È giusto rimarcare l'importanza del coordinamento che è stato veramente efficace. Purtroppo non c'è altro da fare che presidiare il territorio per salvaguardare chi ci abita e lavora in un momento di grandi difficoltà per i cittadini alle quali si aggiungono i danni procurati da questa delinquenti per i quali, non ci stancheremo mai di chiederlo, ci vogliono provvedimenti molto, ma molto, molto severi e soprattutto " rapidi ". La sfrontatezza di questi malavitosi è giunta a punto di non ritorno» commenta Antonio Longo, presidente della Vigilanza Giurata.