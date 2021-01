Salute, arriva all'Umberto I un nuovo mammografo

L'impegno era stato preso all'inizio della scorsa estate: dotare l'ospedale di Corato di un mammografo digitale in grado di consentire diagnosi più efficaci.Un impegno frutto di un dialogo intenso tra la parlamentare coratina Bruna Piarulli e i vertici della Asl barese e pugliese in generale.Oggi quell'interlocuzione può dirsi positivamente conclusa: questa mattina infatti sarà consegnato all'ospedale di Corato il nuovo mammografo.Si tratta di uno strumento, prodotto da GE Healthcare, che consente una modalità di esecuzione della mammografia basata sulla tomosintesi digitale e che permette di acquisire immagini tridimensionali dell'intero seno con un'alta accuratezza diagnostica, erogando una bassa dose al paziente.La ricostruzione volumetrica della mammella permette di ridurre significativamente il numero di falsi negativi e di falsi positivi e di migliorare la visibilità dei margini delle lesioni.Soddisfatta la senatrice Piarulli. "Ringrazio il presidente Emiliano ma anche il dottor Montanaro e il direttore generale della Asl Bari Antonio Sanguedolce per l'efficace collaborazione che ha portato a dotare l'ospedale di Corato di un importante strumento diagnostico" riferisce la parlamentare."Oggi, con la consegna dell'efficace strumento si conclude un percorso iniziato alcuni mesi fa per consentire alle donne di sottoporsi a screening mammografici approfonditi. La prevenzione è fondamentale e le migliori apparecchiature possono consentire di individuare possibili criticità" conclude Piarulli.