SANB, effettuati i controlli a tappeto sui conferimenti del secco residuo: 12 le sanzioni effettuate

Giovedì 13 aprile, gli ispettori ambientali della SANB di Corato in collaborazione con la Polizia Locale settore ambiente, hanno effettuato controlli a tappeto su tutto il territorio cittadino sulle modalità di conferimento del secco residuo delle utenze non domestiche, e domestiche durante il servizio del Porta a Porta, dodici le violazioni riscontrate e sanzionate di cui 11 alle utenze domestiche e una ad una utenza non domestica con una sanzione di 200 euro per ogni verbale effettuato.Continuano i controlli sul conferimento del secco residuo durante il servizio del Porta a Porta, che durerà per tutto il mese di aprile, e fino a quando la percentuale del secco residuo non inizierà a scendere. Il secco residuo non comprende quindi materiali recuperabili, come la carta e cartone, gli imballaggi in plastica, alluminio vetro e materiali compostabili o rifiuti speciali e pericolosi.L'obiettivo è quello di ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati, ancora alta la percentuale di secco residuo prodotto dai coratini, che successivamente vanno a finire in discarica, e non nel sistema di riciclo, continuano gli sforzi e le attività della SANB e dell'Amministrazione comunale per raggiungere quanto prima una buona percentuale di secco residuo sperando di raggiungere in tempi brevi il 20%, un traguardo raggiungibile soprattutto con il massimo impegno di tutti i cittadini, mettendo in campo buone pratiche nel differenziare tutti i rifiuti correttamente direttamente tra le mura domestiche, conferendo in maniera corretta ogni tipologia di rifiuto, e rispettando il calendario comunale di conferimento del servizio porta a porta.Si ricorda la cittadinanza di rispettare anche gli orari di conferimento dei rifiuti, anche per migliorare il decoro della città, che sono i seguenti: aree residenziali esterne dalle 06:00 alle ore 08:00, centro storico (utenze domestiche) dalle ore 13:30 alle 15:30, centro abitato (escluso il centro storico) dalle ore 21:00 alle 23:00 . I pannolini e pannoloni vanno smaltiti segnalando il sacchetto con il bollino rosso e potranno essere esposti tutti i giorni presso il proprio civico, secondo gli orari stabiliti nella propria zona di appartenenza tranne la domenica. Per i rifiuti ingombranti si può prenotare il ritiro gratuito chiamando il numero 0806190414 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:30. Anche il conferimento in orario non conforme sarà sanzionato come per legge.