Sandra Bonzi presenta "Una parola per non morire" alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie

Una famiglia fuori dagli schemi

Tra ironia, empatia e mistero

Una nuova avventura tra misteri, ironia e affetti familiari., alle ore, lediaccoglieranno, giornalista e scrittrice, per la presentazione del suo ultimo romanzo "" (Garzanti).Un giallo contemporaneo che segna il ritorno dell'amatissima protagonista, pronta a tuffarsi in un'indagine che, tra, sa conquistare i lettori.A Milano una ragazzina è scomparsa nel nulla. L'intera città si stringe attorno ai genitori, spezzati dal dolore. Elena Donati, giornalista con un innato fiuto da investigatrice, non riesce a stare a guardare: sente il bisogno irrefrenabile di indagare. Ma come sempre, la sua vita privata è un vero: i genitori ottantenni in piena adolescenza, un marito con velleità ecologiste, figli in tempesta e un'amica tentatrice che le propone fughe avventurose.In questo intreccio di, Elena trova il suo quartier generale in ungestito dal padre e dalla sua nuova compagna. Ma anche tra quegli scaffali si celano. Perché come lei sa bene, ie lahanno in comune molto più di quanto sembri.Con una prosa brillante e uno stile inconfondibile, Sandra Bonzi ha scritto un romanzo che mescola. "" è un inno alla curiosità, alla resilienza e alla capacità di non smettere mai di cercare la verità, anche quando tutto sembra andare storto.Il romanzo conferma il talento di un'autrice capace di far ridere e riflettere, con personaggi realistici, imperfetti e meravigliosamente umani.