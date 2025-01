Sbulloniamici il progetto di Salute e Sicurezza nelle scuole cittadine

Nell'ambito del Progetto Media 2.0 2024/2025, presentato dall'Associazione Salute e Sicurezza ODV e sostenuto dalla famiglia Mastromauro Pastificio Granoro, è stato dedicato un focus informativo su una realtà sociale, Bullismo, dal titolo "Sbulloniamici" presieduto dalla Dott.ssa Lotito Romina, Psicologa.Il Bullismo e il cyberbullismo rappresentano due delle sfide più pressanti che i giovani affrontano nel contesto scolastico e sociale contemporaneo. Questi fenomeni non solo danneggiano le vittime, ma influenzano negativamente anche gli aggressori e l'intera comunità. Obiettivo primario del seminario psicoeducativo sul bullismo/cyberbullismo rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di I° grado, è quello di aumentare la consapevolezza e la conoscenza rispetto alla tematica. Il lavoro di comprensione e sensibilizzazione mira a sviluppare empatia nei confronti degli altri e a modificare quegli atteggiamenti che inducono alcuni studenti a mettere in atto alcuni comportamenti tali da provocare danni fisici e/o psichici. Ulteriore elemento di confronto è quello "del chiedere aiuto", che spesso è associato a sintomo di debolezza anziché punto di forza. La Mission è quella di incoraggiare gli studenti a non sentirsi soli e a rivolgersi agli insegnanti e ai consulenti scolastici o la famiglia per chiedere aiuto.Le prime due giornate presso l'Istituto Scolastico Comprensivo Tattoli-De Gasperi e l'Istituto Comprensivo Santarella-C. Battisti hanno dimostrato quanto sia forte l'interesse verso la tematica in oggetto.Al termine del seminario è stato offerto uno spazio interattivo attraverso un questionario anonimo, dove lo studente ha avuto la possibilità di rispondere a delle domande chiuse, queste ultime sono state utilizzate per effettuare un brainstorming al fine di raccogliere opinioni e stimolare il pensiero critico degli studenti. Questi possono essere un utile strumento per monitorare la consapevolezza del bullismo tra i ragazzi e le loro esperienze personali.Obiettivo dell'associazione è da sempre quello di progredire per il bene comune.