Cuore di Donna screening gratuito per la prevenzione cardiaca

Una opportunità utile a promuovere la salute ed il benessere individuale e collettivo lo offre, ancora una volta, l'Associazione Salute e Sicurezza ODV, che con il proprio modus operandi propone sul territorio una giornata dedicata alla prevenzione della donna.Domenica 16 marzo c.a., dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30, nella sede della Wellness-Evolution via Dandolo 29, la dottoressa Ceglia e il dottor Capogna, dirigenti medici dell'U.O. di Cardiologia del P.O. Umberto I- Corato, assieme al personale qualificato socio dell'Associazione, attiverà uno screening gratuito per la prevenzione delle malattie cardiovascolari femminili.L'Associazione coglie l'occasione per ringraziare la famiglia Scaringella Corgom Wellness-Evolution, sempre in prima linea per supportare questo importante evento di screening, il "Sercorato" per la fruttuosa collaborazione, il comune di Corato e tutti coloro che credono nel nostro obbiettivo: La salute prima di tutto.Per accedere all'iniziativa è necessario prenotarsi chiamando il numero 351 344 43 530venerdì 14 marzo dalle 9:00 alle 12:00 e sabato 15 marzodalle 16:00 alle 19:00 fino ad esaurimento posti.