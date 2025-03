Cuore di Donna: Screening delle Patologie Cardiache nelle Donne Over 40

L'evento "Cuore di donna" II ediz. organizzato dall'Associazione Salute e Sicurezza ODV, che ha visto il coinvolgimento della famiglia Scaringella attraverso la Wellness-Evolution, la collaborazione del "SERCORATO" e il patrocinio morale del Comune di Corato e dell'ASL Bari.L'iniziativa, che si è svolta nella giornata di domenica 16\03\2025 presso la sede della Wellness –Evolution a Corato ha rappresentato un momento importante per la prevenzione estesa alla comunità con lo screening gratuito per la prevenzione delle malattie cardiovascolari femminili, screening effettuato grazie alla partecipazione della dottoressa Ceglia , il dottor Capogna, dirigenti medici dell'U.O. di Cardiologia del P.O. Umberto I- Corato, assieme al personale qualificato socio dell'Associazione.Tutto questo è stato reso possibile grazie al prezioso supporto della famiglia Scaringella che ha creduto già nella precedente edizione all'importanza della prevenzione e messo a disposizione risorse e competenze per garantire il successo dell'iniziativa.Le malattie cardiovascolari sono una delle principali cause di mortalità tra le donne, specialmente dopo i 40 anni, quando i cambiamenti fisiologici legati alla menopausa possono aumentare i rischi. Il progetto Cuore di Donna nasce con l'obiettivo di sensibilizzare, prevenire e diagnosticare precocemente queste patologie, mettendo al centro la salute e il benessere femminile.Durante questa iniziativa, sono state coinvolte 150 donne, sottoposte a una serie di screening per valutare il loro stato di salute cardiovascolare. Di queste, 12 sono state sottoposte a ecocardiogrammacolordoppler per approfondimenti diagnostici più specifici, mentre 5 hanno necessitato ulteriori accertamenti mirati dal punto di vista metabolico, aritmico e valvolare.Il progetto non si è limitato alla sola diagnosi, ma ha anche avuto una forte componente educativa. Sono state enunciate informazioni per promuovere stili di vita sani, come un'alimentazione equilibrata, l'attività fisica regolare e la gestione dello stress. L'obiettivo principale era quello di rendere le donne più consapevoli dei rischi cardiovascolari e di fornire loro strumenti pratici per proteggere la propria salute.I risultati del progetto Cuore di Donna sono stati significativi: l'identificazione precoce delle condizioni a rischio ha permesso di intervenire tempestivamente con piani di trattamento personalizzati per le 5 donne che hanno richiesto ulteriori approfondimenti. Inoltre, l'iniziativa ha avuto un impatto positivo sulla consapevolezza generale delle partecipanti, aiutandole a riconoscere i segnali d'allarme e a prendere decisioni informate per il loro benessere.In conclusione, Cuore di Donna rappresenta un esempio virtuoso di come la prevenzione e la diagnosi precoce possano migliorare la qualità della vita, sottolineando l'importanza di mettere la salute delle donne al centro delle politiche sanitarie.L'Associazione Salute e Sicurezza ODV esprime il proprio ringraziamento alle aziende partecipanti, ai soci, al Comune, allo staff della wellness - Evolution e a tutti coloro che hanno reso possibile il successo di questa iniziativa. " la prevenzione prima di tutto",