Scuola, apertura iscrizioni ai servizi di trasporto e mensa per l'anno 2024-2025

Il Comune di Corato informa i genitori, tutori e affidatari degli alunni e delle alunne delle Scuole dell'Infanzia statali, delle Scuole Primarie statali e delle Scuole Secondarie di 1° grado, residenti nel territorio comunale, chesarà possibile iscrivere o rinnovare l'adesione ai servizi diper l'anno scolastico 2024/2025.Il servizio è destinato agli alunni e alle alunne delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado (scuola dell'obbligo) e ai bambini e bambine della Scuola dell'Infanzia Statale "Torre Palomba" e "Madonna Pellegrina". L'iscrizione dovrà essere effettuata online, compilando il modulo disponibile sul portale [Autoservizi Capogna](https://www.autoservizicapogna.it).Le tariffe sono stabilite in base alla fascia ISEE, con agevolazioni per i redditi più bassi e riduzioni del 25% per ogni figlio successivo al primo che usufruisce del servizio. Gli utenti esenti includono i bambini con disabilità grave certificata. In caso di mancato possesso di un'attestazione ISEE valida, verrà applicata la tariffa massima.. Saranno effettuati periodici controlli sui pagamenti e il Comune si riserva la possibilità di avviare azioni di recupero per eventuali somme non versate.Il servizio mensa è rivolto agli alunni delle Scuole dell'Infanzia statali, delle Scuole Primarie statali e delle Scuole Secondarie di 1° grado "sezioni tempo pieno"., gli utenti dovranno accedere al portale https://www1.itcloudweb.com/iscrizioninetcorato/, mentreè necessario utilizzare il portale https://www1.itcloudweb.com/coratoportalegen/).Le tariffe sono anch'esse calcolate in base alla fascia ISEE, con costi per pasto che variano da €1,00 a €4,85. È prevista una riduzione del 25% per ogni figlio successivo al primo che usufruisce del servizio. Anche in questo caso, i bambini con disabilità grave certificata sono esenti dal pagamento.Si specifica che, se durante l'anno si dovesse verificare una situazione debitoria a carico dei fruitori del servizio, non si procederà all'erogazione del pasto una volta raggiunta la soglia di 15 pasti non pagati. Si provvederà a un monitoraggio del pagamento delle quote dovute dall'utenza, riservandosi la possibilità di avviare azioni di recupero delle somme non versate.Entrambi i servizi prevedono il pagamento anticipato.Gli utenti sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali assenze per evitare l'addebito del pasto.Per supporto nella compilazione delle domande di iscrizione e rinnovo, è possibile recarsi presso i Punti di Facilitazione Digitale attivi nel Comune di Corato. Per informazioni sugli orari di accesso, contattare il numero 327.1391228 o inviare una e-mail a digitalizzazioneambito3@gmail.com. Per chiarimenti sul servizio mensa, contattare il numero 338.3029551 o inviare una mail a portalemensa@ladisaristorazione.it. Per il trasporto scolastico, chiamare il numero 080.898.64.01.Link avviso Servizio Trasporto: https://www.comune.corato.ba.it/novita/iscrizioni-al-servizio-di-trasporto-scolastico-anno-scolastico-2024-2025 Link avviso Servizio Mensa: https://www.comune.corato.ba.it/novita/iscrizioni-al-servizio-di-refezione-scolastica-anno-scolastico-2024-2025