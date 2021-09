Scuola, mancano gli spazi. Cinque classi del Fornelli cercano casa

Sta facendo discutere la delibera di giunta comunale con la quale si è disposta la restituzione delle aule ubicate al primo piano della Scuola Giovanni XXIII, sino allo scorso anno scolastico occupate da alcune classi della scuola Fornelli.Il Consiglio di circolo è stato ieri informato della decisione dell'esecutivo a pochissimi giorni dall'inizio dell'anno scolastico.Cinque classi del primo circolo si trovano dunque a dover ritornare nella sede originaria nelle more che venga individuata una nuova struttura in cui collocarle.L'esigenza di restituire le aule nella disponibilità della scuola Giovanni XXIII era stata evidenziata dalla dirigente Modeo già il 15 giugno e successivamente l'8 luglio e 30 luglio.La decisione però sarebbe arrivata soltanto nelle scorse ore, cogliendo di sorpresa la dirigenza dell'istituto Fornelli, ora in difficoltà per la collocazione delle classi nella struttura scolastica di viale Vittorio Veneto.