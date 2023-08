Sergio Caputo a Molfetta per il suo tour estivo

I suoi primi 40 anni non mostrano rughe: "Un sabato italiano", brano cult della discografia di Sergio Caputo è conosciuto in maniera trasversale dalla generazione dei 18enni di allora (siamo negli anni Ottanta) e degli adolescenti di oggi. "Un sabato italiano" non è soltanto il brano che ha segnato la "svolta" artistica di Sergio Caputo, all'epoca giovane pubblicitario con l'hobby della musica."Un sabato italiano" è, in questo quarantennale, uno spettacolo che sarà possibile gustarsi anche a Molfetta, il prossimo 10 agosto (inizio ore 21,00) al teatro di Ponente. Un concerto organizzato dalla Fondazione musicale "V. M. Valente", presieduta da Marcello Carabellese, nell'ambito del cartellone "I Suoni della Cultura 2023" ideato dal direttore artistico Sara Allegretta.Era l'aprile del 1983 (appunto 40 anni fa) quando viene pubblicato in Italia questo album anomalo, nel quale veniva suonata una musica diversa da quella che andava di moda in quegli anni. "Un sabato italiano" è stato interamente scritto e interpretato da Sergio Caputo che, grazie a quel lavoro, comincia una lunga carriera musicale.Sergio Caputo, in questo remake dell'album originale, è accompagnato da una Big Band di 6 elementi: Paolo Vianello al piano, Fabiola Torresi al basso e voce, Alessandro Marzi batteria e voce, Alberto Vianello sax tenore, Lorenzo de Luca sax alto e Luca Iaboni alla tromba.