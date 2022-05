Sono ancora aperti i termini, a Corato, per la presentazione delle istanze relative all'attivazione del servizio per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado in favore degli alunni diversamente abili o in situazione di svantaggio, finalizzato a sostenerne il diritto all'istruzione, all'inclusione ed all'integrazione attraverso azioni finalizzate a facilitare la comunicazione, la relazione interpersonale, gli apprendimenti destinati a sostenere l'autonomia personale e sociale.I destinatari sono minori residenti nel Comune di Corato, iscritti alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado (scuola media inferiore), che versano in situazione di handicap fisico, psichico e/o sensoriale, documentata dalla certificazione di disabilità secondo quanto previsto dalla Legge 104 del 1992.Il modello di domanda è disponibile presso la scuola di appartenenza o è scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Corato (link) L'istanza, sottoscritta da entrambi i genitori, dovrà essere presentata entro e non oltre il prossimo 31 maggio alla segreteria della scuola di appartenenza corredata - pena esclusione - della copia della certificazione di disabilità e della copia leggibile di un documento d'identità dei genitori del minore e del minore, in corso di validità. Ulteriori informazioni sono disponibili al recapito 080/9592407: responsabile del procedimento è la dottoressa Ilaria Almirante.