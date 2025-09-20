Settembre in Puglia
Settembre in Puglia
Cultura

Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21

Tutti gli eventi più interessanti

Corato - sabato 20 settembre 2025
Anche a settembre la Puglia propone un calendario ricco di eventi, con appuntamenti interessanti in tutta la regione.Ecco alcune idee su come trascorrere al meglio il weekend del 20-21 settembre:

TRANI

Omaggio a Mastroianni e Virna Lisi
Sabato 20 settembre la proiezione gratuita di " La donna che rinunciò ad Hollywood". Il docufilm ripercorre la carriera di una delle più grandi e amate attrici italiane, soffermandosi sulla sua celebre e coraggiosa decisione di rompere il contratto con Hollywood per tornare in Italia e dedicarsi alla sua famiglia.

MOLFETTA

Dante - Pulo Infernum
Torna, per la sua quarta edizione, "Pulo Infernum", la manifestazione organizzata da Il Carro dei Comici che mette in scena i canti più suggestivi dell'Inferno di Dante Alighieri.

BISCEGLIE

La Notte dei Sospiri
L'edizione 2025 si terrà sabato 20 settembre, dalle ore 18:30 fino a mezzanotte, nella suggestiva cornice del porto turistico di Bisceglie.

GIOVINAZZO

Festival Beer
Le birre pugliesi, artigianali e le selezionate straniere saranno le protagoniste del Giovinazzo Festival Beer che si terrà al Lungomare Marina Italiana - Località Trincea a Giovinazzo il 19 -20 e 21 settembre 2025.

TERLIZZI

"Equinozio d'Autore"
Puntuale a settembre torna per la sua sesta edizione, dal 18 al 21 settembre 2025, la rassegna letteraria "Equinozio d'Autore", a cura della associazione culturale Un Panda sulla Luna di Terlizzi, sotto la direzione artistica di Gabriele Torchetti e Vito Marinelli.

RUVO

"A riveder le stelle"
Ruvo di Puglia torna a incontrare la magia del cielo stellato con la terza edizione di "A Riveder le Stelle", in programma sabato 20 settembre presso il Santuario di Calentano. Dopo il successo delle prime due edizioni, l'iniziativa si rinnova con un programma che intreccia sport, giochi, cultura e momenti di contemplazione, offrendo al pubblico un'occasione unica per vivere una serata immersa nella natura e nella bellezza.

"5° Raduno Vespa"
È previsto per questa domenica, 21 settembre, il "5° Raduno Vespa", organizzato dal Club Ruvo di Puglia. Un programma nutrito che si snoda dalla mattina sino al pomeriggio per consentire ai partecipanti di aggregarsi e condividere in allegria una giornata con chi è appassionato di due ruote.

BITONTO

Festival dell'Olio Extravergine di Oliva
Tre giorni ricchi di eventi, divulgazione e spettacoli a Bitonto, per celebrare il re della gastronomia locale. Da venerdì 19 a domenica 21 settembre, il comune di Bitonto organizza la prima edizione di IncantEVOle – Festival dell'Olio Extravergine di Oliva, un appuntamento che unisce cultura, gusto, tradizione e innovazione, con l'obiettivo di valorizzare l'olio extravergine come prodotto simbolo del territorio.
  • eventi
Il sorriso di Antonio Carone tra le vie di Corato
20 settembre 2025 Il sorriso di Antonio Carone tra le vie di Corato
A Corato ha fatto tappa Davide Fiz, Ambasciatore Vie Francigene
20 settembre 2025 A Corato ha fatto tappa Davide Fiz, Ambasciatore Vie Francigene
Altri contenuti a tema
Il Festival Beer approda a Giovinazzo Speciale Il Festival Beer approda a Giovinazzo Dal 19 al 21 settembre si terrà il festival dedicato al luppolo nel segno della tipicità pugliese
“Una Finestra sul Cortile”: il Festival è per tutti Speciale “Una Finestra sul Cortile”: il Festival è per tutti Da giovedì 11 a sabato 13, spettacoli ed eventi per assecondare ogni preferenza. Grande partecipazione popolare per la Kermesse
Primo weekend di settembre: ecco cosa fare in Puglia Turismo Primo weekend di settembre: ecco cosa fare in Puglia Tutti gli eventi del 6 e 7 settembre
Spinazzola celebra il suo prodotto gastronomico di punta: torna la Festa della Salsiccia a punta di coltello Speciale Spinazzola celebra il suo prodotto gastronomico di punta: torna la Festa della Salsiccia a punta di coltello Due giorni di sapori autentici, musica e tradizioni nel cuore del centro storico
Estate in Puglia: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto Eventi Estate in Puglia: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto I migliori appuntamenti del 30 e 31 agosto
Bentornato “Castel dei mondi”: una Finestra sul Cortile Speciale Bentornato “Castel dei mondi”: una Finestra sul Cortile Dal 5 al 28 settembre in calendario la 29 edizione del Festival Internazionale
Incontro a sorpresa: Enrico Brignano a Barletta per una bici Frama Attualità Incontro a sorpresa: Enrico Brignano a Barletta per una bici Frama Lo scatto presso il punto vendita
Continua la rassegna "A Tubo": ieri la banda “Raffaele Miglietta” in Piazza Cesare Battisti Eventi Continua la rassegna "A Tubo": ieri la banda “Raffaele Miglietta” in Piazza Cesare Battisti Il quarto appuntamento del festival “A Tubo” omaggia il Maestro Miglietta
ATS Corato ricerca volontari per ragazzi in difficoltà
20 settembre 2025 ATS Corato ricerca volontari per ragazzi in difficoltà
Il regista concittadino Paolo Strippoli incontrerà il pubblico a Corato
20 settembre 2025 Il regista concittadino Paolo Strippoli incontrerà il pubblico a Corato
Corato aderisce al World Cleanup Day 2025
20 settembre 2025 Corato aderisce al World Cleanup Day 2025
Segnalati colpi di pistola: recuperato un bossolo in strada, è mistero
19 settembre 2025 Segnalati colpi di pistola: recuperato un bossolo in strada, è mistero
Fiera del Levante come ponte tra popoli: incontri, commercio e scambi internazionali
19 settembre 2025 Fiera del Levante come ponte tra popoli: incontri, commercio e scambi internazionali
Due giornate dedicate al judo e ai valori positivi al Gran Shopping Molfetta
19 settembre 2025 Due giornate dedicate al judo e ai valori positivi al Gran Shopping Molfetta
Rifiuti, approvato l'Accordo Quadro per il risanamento ambientale
19 settembre 2025 Rifiuti, approvato l'Accordo Quadro per il risanamento ambientale
La coratina Luisa Varesano a "I Dialoghi di Trani "
19 settembre 2025 La coratina Luisa Varesano a "I Dialoghi di Trani"
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.