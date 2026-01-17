Preghiera (repertorio)
Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani: incontri anche a Corato

Il programma delle celebrazioni nell'arcidiocesi di Trani - Barletta - Bisceglie

Corato - sabato 17 gennaio 2026 Comunicato Stampa
L'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, a cura dell'Ufficio diocesano per l'Ecumenismo e il Dialogo interreligioso con direttore don Cosimo Fiorella, promuove la Settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani, in programma dal 18 al 25 gennaio.

L'iniziativa si inserisce nel cammino ecumenico della Chiesa universale e richiama il tema biblico scelto per quest'anno: "Uno solo è il corpo, uno solo è lo Spirito, come una sola è la speranza alla quale Dio vi ha chiamati" (Ef 4,4).

Nel corso della settimana, diverse comunità cristiane presenti sul territorio diocesano si ritroveranno per momenti di preghiera, ascolto della Parola e riflessione comune, con l'obiettivo di rafforzare i legami di fraternità e testimoniare insieme il Vangelo dell'unità.

Programma degli appuntamenti

  • Domenica 18 gennaio, ore 18.30, Barletta, Chiesa Battista: La nostra chiamata. Intervengono padre Ruggiero Doronzo (OFM Capp.) e Vittorio De Palo (pastore della Chiesa Evangelica Battista di Barletta).
  • Lunedì 19 gennaio, ore 19.00, San Ferdinando di Puglia, Parrocchia Sacro Cuore: Sostenersi a vicenda nell'amore. Padre Ioan Diaconu (parrocchia San Clemente Roman0, Chiesa San Martino di Trani) e sac. Ruggiero Lattanzio (parroco del Sacro Cuore).
  • Martedì 20 gennaio, ore 19.00, Bisceglie, Parrocchia Sant'Andrea Apostolo: Il vincolo della pace. Giovanni Magnifico (predicatore locale della Chiesa Metodista Valdese) e don Francesco Lorusso (parroco di Sant'Andra Apostolo).
  • Mercoledì 21 gennaio, ore 19.00, Corato, Parrocchia Santa Maria Greca: Chiamati a una sola speranza. Vittorio De Palo (pastore della Chiesa Evangelica Valdese di Corato) e don Vincenzo Bovino (parroco di Santa Maria Greca).
  • Giovedì 22 gennaio, ore 18.00, Trani, Parrocchia San Martino: Una sola fede, un solo battesimo. mons. Leonardo D'Ascenzo (arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie) e padre Ioan Diaconu (parroco della Chiesa di San Martino di Trani).
  • Venerdì 23 gennaio, ore 19.00, Trinitapoli, Parrocchia Madonna di Loreto: Un solo Signore e Padre. Edoardo Arcidiacono (pastore locale dell'Associazione Chiese Battiste di Puglia e Basilicata) e sac. Vincenzo De Ceglie (parroco della Madonna di Loreto).
  • Sabato 24 gennaio, ore 19.00, Margherita di Savoia, Parrocchia SS. Salvatore: Il dono di Dio nel battesimo. Pastore Eliseo Tambone (pastore evangelico) e sac. Matteo Martire (parroco del SS. Salvatore).
  • Domenica 25 gennaio, ore 20.00, Trani, Parrocchia Spirito Santo: Veglia di preghiera sul tema "Crescere in Cristo". mons. Leonardo D'Ascenzo (arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie), padre Ioan Diaconu (parrocchia San Clemente Romano, Chiesa San Martino di Trani), Vittorio De Palo (pastore della Chiesa Evangelica Battista di Barletta e Valdese di Corato).
  • Chiesa
