La Porsche Macan ribaltata in via Gravina
Cronaca

Si ribaltano con l'auto rubata in via Gravina, ladri in fuga

L'episodio questa mattina, prima delle 9

Corato - lunedì 15 settembre 2025 12.43
Un rocambolesco incidente stradale si è verificato questa mattina su via Gravina. Poco prima delle 9, una Porsche Macan si è ribaltata non lontano dalla rotatoria posta all'altezza dell'incrocio con la provinciale 234, nota come "Rivoluzione"
