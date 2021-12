Siccità, la Regione richiederà stato di calamità naturale

Siccità ma non solo. Durante l'anno gelate, incendi, grandine e nubifragi si sono abbattuti sull'agricoltura pugliese comportando gravi conseguenze sulle colture, incidendo su costi e produzione.Già gli agricoltori pugliesi avevano più volte fatto appello alla Regione Puglia per interventi, sostegni e sollecitare richiesta di stato di calamità naturale.Nell'ultima seduta di Giunta regionale, la decisione di approvare la proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche per la siccità Aprile-Settembre 2021 per i comuni della Provincia di Bari, della Provincia BAT e della Provincia di Foggia per l'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale.