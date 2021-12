Sicurezza nelle città, Piarulli (M5s): «In aula, senza alcun rinvio, per dare più risorse e tutele ai vigili»

«Gli agenti di Polizia municipale hanno la responsabilità di garantire ordine e sicurezza nelle città, ma talvolta sono esposti ingiustamente a rischi troppo elevati, se rapportati con il loro stipendio, anche nell'assenza di adeguate tutele. Per questo meritano che per loro si faccia di più».Così la senatrice Angela Anna Bruna Piarulli, del MoVimento 5 stelle, il cui impegno nel neo costituito Comito per la sicurezza del movimento stesso, inizia proprio da un preciso impegno politico per il riconoscimento di specifiche garanzie in favore dei vigili urbani.«Una delle prime questioni che abbiamo voluto affrontare come comitato sicurezza - fa sapere la parlamentare coratina - riguarda la riforma della Polizia locale. Questo martedì, 21 dicembre, verrà presentato il nuovo testo unificato contenente innovazioni molto attese da tutti gli operatori del settore. Il raggio della riforma ricoprirà maggiori tutele legali, un'area contrattuale negoziale specifica, un riconoscimento per le vittime del dovere, una disciplina del porto d'armi individuale, l'- accesso alle banche dati. Va da sé che si tratti di un appuntamento urgente per il Parlamento e che, come tale, non dovrà essere assoggettato ad alcun rinvio».La necessità di non differire in alcun modo i lavori si lega al fatto che «gli agenti della Polizia locale svolgono un lavoro molto prezioso - dà atto la senatrice Piarulli , e per questo dovrà essere loro riconosciuta maggiore tutela. Noi del Movimento 5 stelle abbiamo già stanziato 20 milioni l'anno per questo intervento, ma tali risorse sono insufficienti e meritano di essere integrate per raggiungere gli obiettivi prefissato dal testo».