Sicurezza, Tiani: «A Corato manca un terzo degli agenti di Polizia»

Carenza di personale nelle forze di polizia, parla il segretario generale SIAP Giuseppe Tiani

La situazione di Corato

Tra i primi temi affrontati nel corso dell'assemblea del SIAP, il sindacato degli agenti di polizia, vi è quello della carenza di personale all'interno dei commissariati di tutta la Puglia. Un problema serio, percepito certamente dagli addetti ai lavori che si ripercuote, tuttavia, sulla percezione di sicurezza di tutti i cittadini.Corato è l'esempio. Nel commissariato di Corato sono in servizio due terzi degli uomini e delle donne previste in organico. Solo la loro abnegazione consente di svolgere il lavoro. Una situazione comune - è emerso nel corso dell'assemblea generale della Segreteria Interprovinciale di Bari e Bat a cui hanno preso parte il segretario generale Giuseppe Tiani, il presidente nazionale e già segretario regionale Puglia Francesco Tiani, il segretario interprovinciale Vito Ventrella, tutti i componenti del direttivo interprovinciale, il segretario regionale A.N.F.P. Dott. Testini, il Questore di Bari Dott. Bisogno e il Questore della Bat Dott. Pellicone. Presente anche il segretario sezionale di Corato Giovanni Conticchio.A Corato operano 26 unità di polizia e 5 dipendenti civili. L'organico previsto, invece, è di 44 unità. Una condizione che, dovendo conciliare con esigenza di riposi, ferie e altri diritti dei lavoratori, consente con fatica di garantire la pattuglia notturna per il controllo del territorio. «Una situazione difficile per un comune di 50mila abitanti. Anche i Comuni facciano la loro parte, sollecitino i prefetti» fa sapere il segretario generale del sindacato. Una posizione condivisa anche dal segretario sezionale Conticchio per il quale un potenziamento del personale consentirebbe di rispondere alle esigenze di un territorio vasto e attivo come quello di Corato.